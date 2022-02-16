高嘉瑜開告！LINE瘋傳「疑港湖女神不雅照」　報案提告妨害名譽

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜去年遭恐怖情人林秉樞施暴痛毆，近日網路LINE群組瘋傳一組4張的不雅照，轉傳網友留言：「猜猜這是誰，110年社會新聞的頭版」，影射照片主角就是高嘉瑜，還有鄉民還點出照片女主角，不只臉型、瀏海都高度神似，連手鍊都是「一樣的感覺」。對此，高嘉瑜15日下午正式前往警局報案，向警方提出妨害風化及妨害名譽告訴。

▲民進黨立委高嘉瑜提告。（資料照／高嘉瑜國會辦公室提供，下圖同）

媒體報導，這組在LINE群組瘋傳的不雅照，共有4張，包括口交及女性私密處特寫鏡頭，女主角包括身型、瀏海的妹妹頭髮型，恰巧激似高嘉瑜。

高嘉瑜今天透過媒體群組公布昨天下午刑事警察局偵查第四大隊受理案件證明單，報案內容指，有Line群組轉傳數張不雅照片，指稱為被害人所流出，然經被害人知悉此事比對照片後，發現上開不雅照片之主角非本人，因此向警方提出妨害風化及妨害名譽告訴。

高嘉瑜表示，這些照片乍看之下神韻和髮型與她相似，很容易讓人信以為真，但是如果仔細看的話，照片中的女生是有染頭髮，她本人十幾年來沒有染頭髮，照片中的女生也有戴手鍊，但是該女戴在左手、自己戴在右手，而且款式也不一樣，甚至這個女生有假睫毛，但是自己沒有，「並不是我本人」。

高嘉瑜強調，這樣的轉傳不只對她本人，也對這名女生造成二次傷害，因此昨天下午已經提告誹謗、散佈猥褻物的告訴，也提醒大家千萬不要轉傳這樣的照片，這樣已經有觸法之嫌。