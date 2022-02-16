　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜開告！LINE瘋傳「疑港湖女神不雅照」　報案提告妨害名譽

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委高嘉瑜去年遭恐怖情人林秉樞施暴痛毆，近日網路LINE群組瘋傳一組4張的不雅照，轉傳網友留言：「猜猜這是誰，110年社會新聞的頭版」，影射照片主角就是高嘉瑜，還有鄉民還點出照片女主角，不只臉型、瀏海都高度神似，連手鍊都是「一樣的感覺」。對此，高嘉瑜15日下午正式前往警局報案，向警方提出妨害風化及妨害名譽告訴。

▲▼高嘉瑜、吳怡農、何志偉、林昶佐在台北車站附近宣傳「四個不同意，台灣更有力」。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

▲民進黨立委高嘉瑜提告。（資料照／高嘉瑜國會辦公室提供，下圖同）

媒體報導，這組在LINE群組瘋傳的不雅照，共有4張，包括口交及女性私密處特寫鏡頭，女主角包括身型、瀏海的妹妹頭髮型，恰巧激似高嘉瑜。

高嘉瑜今天透過媒體群組公布昨天下午刑事警察局偵查第四大隊受理案件證明單，報案內容指，有Line群組轉傳數張不雅照片，指稱為被害人所流出，然經被害人知悉此事比對照片後，發現上開不雅照片之主角非本人，因此向警方提出妨害風化及妨害名譽告訴。

高嘉瑜表示，這些照片乍看之下神韻和髮型與她相似，很容易讓人信以為真，但是如果仔細看的話，照片中的女生是有染頭髮，她本人十幾年來沒有染頭髮，照片中的女生也有戴手鍊，但是該女戴在左手、自己戴在右手，而且款式也不一樣，甚至這個女生有假睫毛，但是自己沒有，「並不是我本人」。

高嘉瑜強調，這樣的轉傳不只對她本人，也對這名女生造成二次傷害，因此昨天下午已經提告誹謗、散佈猥褻物的告訴，也提醒大家千萬不要轉傳這樣的照片，這樣已經有觸法之嫌。

▲▼高嘉瑜提告妨害名譽。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

►住這裡超划算！逛逢甲爽玩台中

ET快訊
讓謝和弦混戰12女！　莉婭「答應一夫多妻」滿足需求
週末低溫下探「個位數」！　急凍時間點出爐
快訊／港湖女神不雅照LINE瘋傳！　高嘉瑜開告了
快訊／疫情擴大！　中油大林廠至少3人確診
黑卡「全台最有錢YTR」已婚爆帶妹上摩鐵！　辣模身分曝
丟丟妹快破產「1月慘賠1500萬」　怒嗆：不會給你好過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／侯友宜提「四大指標」　邊境鬆綁是未來要走的路

高嘉瑜開告！LINE瘋傳「疑港湖女神不雅照」　報案提告妨害名譽

快訊／教育部擬「9月起高中生延後到校」　侯友宜表態：樂觀其成

林為洲反擊陸媒點名暗獨　「我還猛毒勒，都你們在講！」

周春米要當「屏東第一女縣長」　政策電子書首曝光

國民黨「已有人選」不辦台北市長初選　羅智強：在野陣營能贏最重要

陸媒點名藍委「暗獨派」　朱立倫批戰狼嘴臉：我們是中華民國派！

砲轟民眾黨「道德淪喪」　黃韋鈞：前科犯、親中人士洗白俱樂部

中共眼裡沒有中華民國　蘇貞昌勸國民黨：別再逢迎中國

「海董」林崑海罹癌病逝　蘇貞昌：一生堅持台灣主權令人敬佩

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

福原愛爆鬆口認再婚！笑談前夫：總算離婚　江宏傑情人節不孤單…曬「餵食緊抱合照」

小S怒嗆陳漢典「做人徹底失敗」　問「愛Lulu勝過愛我」...他得意：妳有吃醋！

媽叫吃飯！貪吃鴨化身飆仔　心急狂奔腳滑外撇差點跌倒

林志玲遭影射...小S氣：關那些人屁事　曝大S變超美「工作全推給妹妹XD」

快訊／侯友宜提「四大指標」　邊境鬆綁是未來要走的路

高嘉瑜開告！LINE瘋傳「疑港湖女神不雅照」　報案提告妨害名譽

快訊／教育部擬「9月起高中生延後到校」　侯友宜表態：樂觀其成

林為洲反擊陸媒點名暗獨　「我還猛毒勒，都你們在講！」

周春米要當「屏東第一女縣長」　政策電子書首曝光

國民黨「已有人選」不辦台北市長初選　羅智強：在野陣營能贏最重要

陸媒點名藍委「暗獨派」　朱立倫批戰狼嘴臉：我們是中華民國派！

砲轟民眾黨「道德淪喪」　黃韋鈞：前科犯、親中人士洗白俱樂部

中共眼裡沒有中華民國　蘇貞昌勸國民黨：別再逢迎中國

「海董」林崑海罹癌病逝　蘇貞昌：一生堅持台灣主權令人敬佩

智邦深圳子公司停工　美系外資仍看好喊買、目標價332元

小S直播喝茫抱怨修杰楷！脫口「陶子姐很假」爆內幕　2.3萬人看呆

后豐大橋女教師命案　男友重判變無罪！檢提「5違法」再上訴

港增4285例確診、逾3000人初步陽性　1.2萬人留社區「等候送院」

黃牌重機鑽車縫卻被汽車駕駛唸？發文求解：只有紅盾牌不行好嗎

西蒙斯聯手KD、厄文：很可怕　期待作客費城「沒跟恩比德說話」

9點打烊「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽留1星嗆沒醫德！臉腫了

元宇宙、電動車大爆發　半導體陷人才荒缺3.4萬人創7年新高

可摺疊iPhone渲染圖曝光！　郭明錤：有望在2023年前發布

立委收賄案將辯結　主嫌李恆隆出庭嗆：輸給專偷人家東西的財團

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

政治熱門新聞

LINE瘋傳「疑港湖女神不雅照」　高嘉瑜開告了！

快訊／嘉聯益+2足跡曝光　去過新北7-11、全聯、康是美

砲轟民眾黨「道德淪喪」　黃韋鈞：前科犯洗白俱樂部

高嘉瑜喊「要好好愛自己」　鄧佳華亂入

北市府未掌握萬華阿公店釀疫情？民眾黨反嗆監察院

阿北出事了　柯文哲急召喚「血滴子」回歸內幕

勤業眾信員工染疫　176人PCR陰解隔

中共眼裡沒有中華民國　蘇貞昌勸國民黨：別再逢迎中國

「海董」林崑海罹癌病逝　蘇貞昌：一生令人敬佩

如果明天是台北市長選舉投票日，您會投給誰

「政壇林青霞」橫空出世

可以跑攤、遶境了！16日起宗教場所、集會活動防疫鬆綁

林為洲反擊陸媒：暗獨？我還猛毒勒！

陸官媒點名藍營這2人　破壞力大於「明獨」民進黨

更多熱門

相關新聞

周春米要當「屏東第一女縣長」　政策電子書首曝光

周春米要當「屏東第一女縣長」　政策電子書首曝光

民進黨屏東縣長初選選戰進入白熱化，立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱3人近日連番唇槍舌戰，隔空交鋒。獲得屏東縣長潘孟安支持的周春米今（16日）釋出《屏東follow米》系列電子書首集，預計以8大區域介紹她走過的、認識的屏東。周表示，最近黨內廝殺過於激烈，還是希望能夠將選戰回歸政見，以願景來爭取選民的支持，「有信心也有實際成績，成為屏東第一女縣長，帶領屏東向前。」

LINE瘋傳「疑港湖女神不雅照」　高嘉瑜2關鍵回應

LINE瘋傳「疑港湖女神不雅照」　高嘉瑜2關鍵回應

砲轟民眾黨「道德淪喪」　黃韋鈞：前科犯洗白俱樂部

砲轟民眾黨「道德淪喪」　黃韋鈞：前科犯洗白俱樂部

「海董」林崑海罹癌病逝　蘇貞昌：一生令人敬佩

「海董」林崑海罹癌病逝　蘇貞昌：一生令人敬佩

何志偉：蔣萬安已到頂、看好黃珊珊爆發力

何志偉：蔣萬安已到頂、看好黃珊珊爆發力

關鍵字：

民進黨高嘉瑜

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

許瑋甯爆肚皮有喜！結婚2月低調停工

黑卡網紅超哥遭控「摩鐵慣犯」　女模錄下自保影片

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

丟丟妹認了快破產「1月慘賠1500萬」！遭員工捅刀

謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口！　祈錦鈅曝私訊截圖

即／台最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝

女星驚爆多人性侵懷孕！她半夜被偷開門硬上

台灣YouTuber收益第一是他！月賺466萬輾壓爆乳鋼琴女神

抖音網紅酸台灣沒快車！賽車教父怒約戰

周末冷空氣　恐成首波寒流

對話曝光！祈錦鈅開罵「那東西根本不是個咖」

祈錦鈅「下最後通牒」逼莉婭道歉！　揚言退演藝圈

更多

最夯影音

更多
小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開
日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面