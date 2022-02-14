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軍情局退伍上校控局長打壓排擠　求國賠110萬敗訴

▲▼總統蔡英文視察國防部軍情局。（圖／總統府提供）

▲軍情局退伍上校控任內遭局長打壓，求國賠不成反被吐槽敬業態度欠佳。圖為總統蔡英文視察軍情局。（資料照／圖／總統府提供）

記者黃哲民／台北報導

國防部軍事情報局上校張景庭退伍後，提告指稱任內原本要檢舉局長羅德民涉嫌違反廉政倫理，卻遭對方先一步打壓，把他從副主管職降調為參謀職，還以他帶隊出任務違反性別分際規範為由記申誡處分，更提報他是言行反常、每月檢討輔導，令他深感受辱，要求國防部國賠110萬餘元，台北地院審理認為軍情局沒洩露張男受輔導的資料，調職也沒違法，判張男敗訴。

張男是在前年（2020年）11月於軍情局上校綜合業務官任內退伍，他去年提告自稱擁有國防管理學院法學碩士學位、軍法官考試及格，曾在陸軍各師級以上單位擔任軍法官，2008年結束外派回台任職軍情局，2016年起擔任軍情局督察室副主任，因屢破共諜案獲獎，績效優異。

張男指稱，2019年6月發現前一年到任的軍情局長羅德民有違反廉政倫理行為，他打報告準備具名檢舉，被對方先一步得知並約談，接著就被對方一連串打壓，包括將他調任特種情報通信室上校副主任，接著以他2018年8月帶隊出任務時，讓已婚男部屬和女部屬同住一房、違反性別分際規範要求為名，記他1次申誡。

張男指出，後來雖經國防部參謀官兵權益保障會撤銷軍情局對他的申誡處分，但軍情局前年（2020年）元旦將他調任上校綜合業務官，從副主管職降調為參謀職，不但每月薪水少了6000元，他還被列為重點控管的維安人員，每月檢視他的品德操守，卻沒說明他到底有什麼「言行反常」。

張男批軍情局對他懲處、調職與列管，使同仁以為他言行不檢、品德操守有問題，害他必須忍受異樣眼光、備感屈辱，他認為就是遭羅德民排除異己所致，要求國防部國賠10個月薪資損害6萬餘元，加上精神慰撫104萬餘元，共110萬餘元。

國防部抗辯指出，張男的申誡處分因懲處程序有瑕疵而被撤銷，羅德民指示維護內部團結、不再補行懲處，並非張男沒犯錯，更不是張男所稱「舊事羅織」，反而是張男欠缺敬業態度，屢以本身法律專長威脅所屬單位，批評他人、局內政策與新聞時事，已成單位「潛存不安定因子」。

國防部強調，張男有失領導幹部風範、難為部屬表率，已有「人地不宜」情形，經軍情局人評會審議後調職，程序合法，且張男不時公開批評國家元首，對內部事務常有個人偏激想法，將他列入重點控管是防阻事態擴大、降低風險的必要作法，張男久任督察室副主任，很清楚機制的運作，且張男沒舉證列管期間誰洩密以致他名譽、人格受損。

法官查明張男退伍前，就多次揚言「循體制外反應」，退伍後更多次檢舉羅德民涉嫌未依法支用經費，以致媒體報導軍情局疑似「徇私自肥」，但國防部立案實施法紀調查，已認定羅德民並無不法行為。

法官審理認為，張男任職歷年考核紀錄顯示，雖經上司長期寬容與指導，張男仍有言行舉措失當、領導能力不足等問題，續任單位領導職已無法有效襄助任務推展，且可能引發不良仿效，軍情局對張男懲處的事由存在，僅因程序有瑕疵而被撤銷，至於對張男調職、列管等作法更沒違法，也沒洩露張男受列管的基本資料，判張男全部敗訴，可上訴。

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關鍵字：

軍情局徇私自肥廉政倫理精神慰撫

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