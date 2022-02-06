嬌妻紅杏出牆害他精神崩潰　「無法正常工作」告小王索賠結果出爐

▲人妻和男網友偷情害老公精神崩潰，綠帽夫告小王索賠還得自付過半訴訟費。（示意圖／Pakutaso）

記者黃哲民／台北報導

北市1名謝姓男子前年在網路勾引1名李姓人妻出軌、2度開房偷情，被人夫抓包提告求償60萬元，在餐廳工作的謝男雙手一攤說沒錢，台北地院審理認為人夫不堪妻子紅杏出牆打擊，至今仍因重度憂鬱症無法正常工作，但考量人夫和妻子還有挽救婚姻的可能，僅判謝男須賠償25萬元，人夫還得自付過半訴訟費約3700元，可上訴。

判決指出，謝男高職肄業，在餐飲業工作，前年（2020年）9月，他化名上網結識已婚、育有2名幼子的李女，謝男明知李女是人妻與人母，同月5日晚間9時許仍約李女單獨去看MTV，施展甜言蜜語讓李女跟他上床，同月13日再到旅店開房偷情1次。

李女異常行為引起丈夫起疑，被追問後，李女親筆寫下悔過書交代姦情。人夫提告指稱，朋友間流傳他被妻子戴綠帽的醜事，使他顏面盡失，更因此精神崩潰而自殘，至今仍須服用身心科藥物並做心理諮商治療，難以維持原本的工作，2個幼子目睹父母互罵，也害怕不已、身心受創。

謝男承認與李女通姦，但他付不起人夫索賠的精神慰撫60萬元。法官指謝男確實造成人夫極大的精神痛苦，但考量李女和謝男實際交往時間不長，人夫和妻子還有機會挽救婚姻，加上人夫大學肄業、事發前的月收入約6萬元，至今仍因重度憂鬱症無法正常工作，判謝男須賠償25萬元，可上訴。