獨／手術害商場女強人失禁掛尿袋　台大醫院及名醫須賠98萬

▲台大醫院大樓外觀 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名經營貿易公司的婦人，因子宮肌瘤等病症屢次就醫，4年前到台大醫院做腹腔鏡手術，摘除整個子宮跟大逾9公分的肌瘤，術後卻出現輸尿管狹窄引發左腎功能損傷等後遺症，前後共開6次刀，婦人怒告台大與醫師連帶求償261萬餘元，台北地院審理認為醫師對於手術風險未盡告知義務，判台大與醫師連帶賠償98萬餘元，可上訴。

判決指出，本案執刀醫師童寶玲是教授級婦產科名醫，專長腹腔鏡手術，擁有博士學位，現任台大醫院竹北分院婦產科主任，她在2018年5月14日，為本案婦人進行「單孔腹腔鏡次全子宮切除術」，取出1顆9.6公分X7.7公分的肌瘤，連同婦人被切除的子宮與1小段子宮頸，共重488公克。

本案婦人因月經不順、不正常出血且血量過多等問題，先前多次求醫，被診斷出罹患子宮肌瘤且尺寸不小，2017年10月間，她到台大醫院童寶玲門診看病，病歷記載超音波檢查顯示婦人的子宮肌瘤已約7公分大，已屬「巨大子宮肌瘤」，並偏向子宮下方、壓迫兩側鼠蹊部。

婦人聽從童寶玲建議，選擇定期施打停經針根絕痛經、出血與貧血困擾，但2018年3月間，婦人兩度大出血加上疼痛不堪，同年5月讓童寶玲動刀後，原以為老毛病就此離身，不料2天後陸續出現失禁、腹部脹痛、嘴裡不自覺流出液體等異狀，還會噁心、嘔吐，之後發現左側輸尿管狹窄、左腎積水損傷腎功能等後遺症。

婦人提告指出，她找其他醫師看診，得知應該是童寶玲的手術傷及她左側輸尿管，害她從2018年6月到2019年6月進出醫院數10次、前後動刀6次，包括左側腎盂成形及輸尿管吻合等手術。

婦人訴苦此事讓她長期吊掛尿袋、毫無生活品質，更不能出國談生意，萬萬沒想到切除子宮會飽受身心痛苦將近2年，難以言喻，她認為童寶玲沒事先解說手術風險，動刀又有疏忽，事後還責怪她詭辯，她氣對方充滿專業傲慢，要求對方與台大醫院連帶賠償醫藥費、看護費與精神慰撫共261萬餘元。

童寶玲自認無過失，指婦人爽約沒按時回診打停經針，她動刀前已告知會盡力小心切除病灶，手術都有風險，這項手術可能會有輸尿管、膀胱瘻管等併發症，但婦人住院時移除尿管可自行解尿，超音波檢查都無異狀，加上婦人曾有右腎水腫病歷，她認為婦人術後出現的症狀與她做的手術無關。

法官審理依鑑定結果認為，童寶玲所用手術方式沒違反醫療常規，超過9公分大的子宮肌瘤以腹腔鏡手術取出，並無不當，婦人術後半個月才出現腎積水，難以斷定是童寶玲做的手術造成，但童寶玲給婦人簽的手術同意書，沒記載腹腔鏡手術可能的特定風險。

法官指本案婦人的醫療常識比不上醫療專業人員，童寶玲也無法舉證已翔實說明手術利弊得失，包括輸尿管可能狹窄、損傷等風險，讓婦人得以深思熟慮，而婦人術後確實出現這些後遺症，據此認定童寶玲未盡告知義務，判她與台大醫院應連帶賠償共98萬餘元，可上訴。