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社會 社會焦點 保障人權

揶揄陳宗彥挨罵「你吃屎啦」　綠營支持者判賠3萬臉書道歉30天

▲▼謝曜州。（圖／TVBS提供）

▲媒體人謝曜州。（資料照片／TVBS提供）

記者黃哲民／台北報導

媒體人謝曜州去年在臉友的PO文留言，評論中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥在防疫記者會的表現，遭綠營支持者曾韋禎留言「你吃屎啦」，謝自認被公開羞辱、精神受到極大痛苦，提告要求賠償與回復名譽，曾男辯稱留言幾小時就刪除，台北地院認定曾男貶損謝的社會評價，今判他應賠償3萬元，並在個人臉書首頁刊登道歉啟事連續30天，可上訴。

謝曜州曾任電視台記者，已轉型政論節目主持人，去年（2021年）6月16日，謝在臉書看到1位臉友po文，說陳宗彥在當天上午全國防疫會議後的記者會，回答記者發問指出2家國產疫苗公司都對外找尋合作試驗的國家，陳當場沒證實有哪些國家，事後卻被媒體報導「證實」合作對象包含菲律賓。

謝曜州留言揶揄陳宗彥「他每次QA都出狀況」，由於這位臉友PO文沒限制閱覽權限，曾韋禎看到謝的嘲諷，認為實情是媒體報導出錯，不是陳宗彥失言或口誤，於是在謝的留言下方，留言批謝「你吃屎啦。明明就是聯合報寫假新聞，這樣還要怪陳宗彥」。

曾韋禎曾任《自由時報》記者，有多次言行惹議紀錄。謝曜州自認跟曾男素不相識卻遭對方公開羞辱，不但害他難堪，也使他的人格評價與社會地位受負面影響，精神受到極大痛苦，提告求償精神慰撫3萬元，並要求曾男在個人臉書公開道歉。

曾男聲稱不滿謝曜州留言抹黑陳宗彥，但這則「你吃屎啦」的留言幾小時後就刪除，應不至於傷害謝的權益，請求免賠。

法官認定曾男本案用語粗俗，帶有輕侮、鄙視對方的意思，且已被不特定多數人共見共聞，足以貶損謝曜州的社會評價、造成名譽受損，衡量案情與雙方經濟能力，今判曾男應賠3萬元，並須在個人臉書首頁，以臉書預設字體及字型大小，刊登道歉啟事連續30天，且不得限制閱覽權限，可上訴。

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