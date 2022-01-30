遭公車對撞鬼門關前走一遭　機車騎士求償千萬被法官打臉

▲周姓男子遭張姓司機開公車撞傷，求償1845萬餘元被法官打槍。（圖／pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1位周姓製餅師傅4年前騎機車直行，遭張姓司機開公車搶快左轉撞翻，斷了8根肋骨引發氣血胸，送醫保住性命，但股骨粉碎造成長短腳、須定期更換髖關節等後遺症，周男提告求償1845萬餘元，包括奉養母親的428萬元，張男在審理時過世，台北地院認定索賠金額過高，扣除周男已領75萬餘元，判張男父母與客運公司須再連帶賠償300萬元。

本案發生於2018年11月25日上午6時許，當時37歲周男騎機車行經北市新生南路2段南下與金華街交岔口，張男開公車在對向沒等專用燈號亮起、搶快左轉金華街，周男躲不開，當場遭撞翻倒地，因左側第2至第9根肋骨全斷、無法動彈，還因氣血胸一度危急。

周男送醫保住性命，怒告張男與客運公司連帶索賠1845萬餘元，包括左腿股骨粉碎造成長短腳、須定期更換髖關節的醫療費、工作損失、勞動力減損與精神慰撫等，還有1筆給母親的扶養費428萬元，理由是他事母至孝、每月4.8萬薪水給母親2萬元生活費。周母主張受兒子扶養權益嚴重受損，也求償精神慰撫200萬元。

客運公司自認已對任職10多年的張男盡責監督，張男本案沒酒駕，事發後公司共墊付75萬餘元給周男治療靜養，應不必再賠，何況周男事隔2年突然傷勢加重，不合常理，周母求償也沒依據。客運公司喊窮說若仍須連帶賠償，請法官斟酌合理數字，並抵銷已付金額。

張男刑案被依業務過失傷害罪判刑5月，因賠償22萬元和解，去年（2021年）4月獲緩刑2年定讞，卻隨即於去年7月病逝。張男父母以兒子繼承人身分承接訴訟，表示兒子身後只留負債、沒有遺產，請求免賠，或扣除周男騎車超速應負的過失比例。

法官指刑案查明周男沒超速、無任何過失責任，客運公司無法舉證盡責監督張男安全執行載客任務，跟張男父母應連帶賠償，但周男索賠過高，他在車禍前的月薪是1.8萬元而非4.8萬元，且周母名下有將近3000萬元資產，可供維持生活，不應再求償孝親費與周母的精神慰撫。

法官扣除客運公司已墊付金額，僅再判准周男治療長短腳、未來3次更換臗關節、以1.8萬元計算不能工作8個月的薪資損失，傷後減損14%勞動能力計算到65歲退休的損失，合計300萬元，且張男父母僅須從繼承張男遺產範圍內，負連帶賠償責任，可上訴。