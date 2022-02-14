　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭大使改口「未放棄加入北約」　想和美英簽雙邊協議

▲▼ 烏克蘭駐英國大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）。（圖／路透）

▲烏克蘭駐英國大使普里斯泰科。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭駐英國大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）14日澄清烏克蘭可能放棄加入北約的言論。他表示，烏克蘭準備好做出許多讓步，但都與北約無關，烏克蘭不會在加入北約一事方面重新考慮，正尋求與美國、英國達成雙邊協議。

路透報導，普里斯泰科先前接受BBC訪問時表示，烏克蘭願意在加入北約的目標上「保持彈性」，且面對烏克蘭是否會在加入北約的立場上做出改變的問題，脫口「我們可能會——尤其是在受到威脅、脅迫、逼到絕境的狀況下。」這段發言引發外界高度關注，因為一旦成真，這將是基輔政府對莫斯科的重大讓步。

消息傳出後，總統澤倫斯基發言人尼基佛洛夫（Sergii Nykyforov）表示，烏克蘭把加入歐盟、北約作為基本方針，透過修憲寫入憲法，且未來仍會把此目標視為絕對優先要務，「大使先生使用『彈性』這個字眼，我想應該給他一個機會解釋說明」。

普里斯泰科事後澄清，烏克蘭不會重新思考加入北約的想法。他說，烏克蘭已經做好準備做出許多讓步，但這些讓步均與北約無關，且烏克蘭正尋求與美國、英國達成雙邊協議，確保安全。

►俄國入侵第一步恐「飛彈轟炸」！　白宮國安顧問：將捲入大量平民
►英媒揭「俄羅斯下一步」！在烏克蘭大城市策畫政變　安插親俄人選
►倒數2天！烏克蘭全民抗俄　男童學槍、婦女廚房變崗哨「恭候俄軍」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►冬天讓臉蛋Q彈的超級神水來了！

ET快訊
和普丁交情最深！　芬蘭總統透露「他心態變了」有可能開戰
粗心妹爽罵主管！「細看大頭貼」狂抖：已讀了
快訊／三重公寓竄火舌「3人受困」！警消急到場搶救
沒錢買情人節禮物！他1招安太座「超有面子」　網羨慕炸
元宵節必吃「5大強運食物」！命理師曝補財庫法：吃對旺整年
醫師染疫害135人居隔　住宿費逾200萬診所全買單
新北超甜女警一天破2案　網見照片暴動：快逮捕我吧！
同事確診！他被隔離「32K強制蒸發」：要採陽才能公費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

放學途中書包被搶！少年「用可樂談判」反被猴子猛追　爆笑過程曝

驚悚影片曝！數百隻鳥突像「整團黑球」詭異下墜　鳥屍遍布住宅區

韓總統候選人尹錫悅無禮舉動曝！搭火車皮鞋爽翹無人座位

和普丁交情最深！　芬蘭總統透露「他心態變了」有可能開戰

美俄通話也沒用！　普丁發言人曝：兩國關係「已躺平在地上」

肥宅遭女友狠甩！怒鏟肉成功逆襲「撞臉男團成員」　超狂對比照曝

俄烏衝突升溫！三星、LG等韓企開始撤出烏克蘭　總統文在寅喊話

烏克蘭大使改口「未放棄加入北約」　想和美英簽雙邊協議

婚後一起住岳父家！25歲男突然刺殺新婚妻　3天後離奇陳屍鐵軌上

男大生趁最後一堂課告白　她視訊鏡頭前羞爆！結局曝光

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

李杰明.陳忻玥「快嘴饒舌+飆高音」超過癮　拉拉讚「會饒又會寫」：饒的超走心...

新疆自駕拜訪「清朝末代王妃」　獨居王府！觀光收入賺生活費

機長講話「含滷蛋」回覆慢半拍　航空管制員爆氣：我要投訴你

35分鐘9次！國道不打燈就切　後車全檢舉國庫進帳27000元

過年打麻將被「豬隊友」亂入　鸚鵡掀翻爸爸牌！全被看光光

放學途中書包被搶！少年「用可樂談判」反被猴子猛追　爆笑過程曝

驚悚影片曝！數百隻鳥突像「整團黑球」詭異下墜　鳥屍遍布住宅區

韓總統候選人尹錫悅無禮舉動曝！搭火車皮鞋爽翹無人座位

和普丁交情最深！　芬蘭總統透露「他心態變了」有可能開戰

美俄通話也沒用！　普丁發言人曝：兩國關係「已躺平在地上」

肥宅遭女友狠甩！怒鏟肉成功逆襲「撞臉男團成員」　超狂對比照曝

俄烏衝突升溫！三星、LG等韓企開始撤出烏克蘭　總統文在寅喊話

烏克蘭大使改口「未放棄加入北約」　想和美英簽雙邊協議

婚後一起住岳父家！25歲男突然刺殺新婚妻　3天後離奇陳屍鐵軌上

男大生趁最後一堂課告白　她視訊鏡頭前羞爆！結局曝光

快訊／強茂擬每股80.8元收購「虹冠電」30%股權　溢價約18%

營造台東親子遊憩環境　饒慶鈴：2年興建及整建8座兒童公園

「5個壞習慣」超傷肝！太少曬太陽也上榜　睡不到5小時脂肪肝機率增

失眠請善用「黃金90分鐘」　4種做法簡單睡個好覺

【廣編】《秘境探險》海外票房大獲全勝　全民尋寶活動開跑　拍攝場景橫跨全球體驗偽出國

富邦金拿下雙冠王！　單月獲利創新高、EPS1.93元　

日月潭驚傳水怪出沒？　遊客拍下2.5米超大怪魚神秘身影

火腿明戰巨人先發沒王柏融　 新庄剛志先發表3比4敗戰宣言

賈靜雯大讚台南好吃好玩　黃偉哲提醒：登錄發票抽豪宅

放學途中書包被搶！少年「用可樂談判」反被猴子猛追　爆笑過程曝

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

國際熱門新聞

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

「這症狀」持續3天恐已染Omicron

重大讓步！烏克蘭大使：可能放棄加入北約

烏克蘭台灣留學生：沒有人要離開

中樂透毀一生！花光9億吸毒吸到死

烏克蘭緊急公布「逃難路線」！

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

殘忍餵食秀瘋傳！狗狗慘遭鱷魚「張嘴狠咬」

烏克蘭不忍了！要求俄羅斯48小時內進行會談

受災戶睡醒收到86兆支票　他笑：快超越馬斯克

他每天在家「脫褲晃鳥」女友崩潰

男在亡妻墳前留花盆　遭岳父提告

倒數2天！烏克蘭男童學槍、婦女廚房變崗哨抗俄

更多熱門

相關新聞

重大讓步！烏克蘭大使：可能放棄加入北約

重大讓步！烏克蘭大使：可能放棄加入北約

烏克蘭及俄羅斯的邊境衝突一觸即發。烏克蘭駐英國大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）指出，為了避免與俄羅斯發生戰爭，烏克蘭可能放棄加入北約（NATO）。一旦成真，這將是基輔政府對莫斯科的重大讓步。

英媒：俄羅斯一旦入侵烏克蘭將發動政變

英媒：俄羅斯一旦入侵烏克蘭將發動政變

澳洲：俄若入侵烏克蘭　中國將加強壓迫台灣

澳洲：俄若入侵烏克蘭　中國將加強壓迫台灣

全球39國示警別到烏克蘭　日本籲僑民即刻離境

全球39國示警別到烏克蘭　日本籲僑民即刻離境

烏俄隨時開打　美駐OSCE人員撤離頓內茨克

烏俄隨時開打　美駐OSCE人員撤離頓內茨克

關鍵字：

烏俄Vadym Prystaiko

讀者迴響

熱門新聞

依依首曬納豆病床照！

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

雷／《全明星3》錢薇娟怒罵藍隊：規則都搞不清楚！

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

滴妹難得解放東西半球！

內褲掉出「手掌大血塊」！她一踩慘摔…鎖骨斷了

凶手內湖警察公墓性侵殺害女童　被逮供出女星也遇害

空軍上兵涉殺2子　稱「會獨自離開」

保潔墊脫水「洗衣機炸開」她轟公司冷處理

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

FB、IG落伍了？　「這2款App」稱霸Google Play排行

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

雷／貝童彤落選沒上場「當場變臉」

20歲男騎士撞車　倒地滑行頭部重創慘死

更多

最夯影音

更多
楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...
日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面