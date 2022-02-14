烏克蘭大使改口「未放棄加入北約」　想和美英簽雙邊協議

▲烏克蘭駐英國大使普里斯泰科。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭駐英國大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）14日澄清烏克蘭可能放棄加入北約的言論。他表示，烏克蘭準備好做出許多讓步，但都與北約無關，烏克蘭不會在加入北約一事方面重新考慮，正尋求與美國、英國達成雙邊協議。

路透報導，普里斯泰科先前接受BBC訪問時表示，烏克蘭願意在加入北約的目標上「保持彈性」，且面對烏克蘭是否會在加入北約的立場上做出改變的問題，脫口「我們可能會——尤其是在受到威脅、脅迫、逼到絕境的狀況下。」這段發言引發外界高度關注，因為一旦成真，這將是基輔政府對莫斯科的重大讓步。

消息傳出後，總統澤倫斯基發言人尼基佛洛夫（Sergii Nykyforov）表示，烏克蘭把加入歐盟、北約作為基本方針，透過修憲寫入憲法，且未來仍會把此目標視為絕對優先要務，「大使先生使用『彈性』這個字眼，我想應該給他一個機會解釋說明」。

普里斯泰科事後澄清，烏克蘭不會重新思考加入北約的想法。他說，烏克蘭已經做好準備做出許多讓步，但這些讓步均與北約無關，且烏克蘭正尋求與美國、英國達成雙邊協議，確保安全。

“It has nothing to do with NATO”



Ukraine's Ambassador to the UK, Vadym Prystaiko clarifies there will be no change of policy to become a member of NATO on #BBCBreakfast.https://t.co/m9eGqs1M5L pic.twitter.com/EpyAPKTPfR — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) February 14, 2022

►俄國入侵第一步恐「飛彈轟炸」！ 白宮國安顧問：將捲入大量平民

►英媒揭「俄羅斯下一步」！在烏克蘭大城市策畫政變 安插親俄人選

►倒數2天！烏克蘭全民抗俄 男童學槍、婦女廚房變崗哨「恭候俄軍」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》