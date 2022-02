烏克蘭大使改口「未放棄加入北約」　想和美英簽雙邊協議

▲烏克蘭駐英國大使普里斯泰科。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭駐英國大使普里斯泰科(Vadym Prystaiko)14日澄清烏克蘭可能放棄加入北約的言論。他表示,烏克蘭準備好做出許多讓步,但都與北約無關,烏克蘭不會在加入北約一事方面重新考慮,正尋求與美國、英國達成雙邊協議。

路透報導,普里斯泰科先前接受BBC訪問時表示,烏克蘭願意在加入北約的目標上「保持彈性」,且面對烏克蘭是否會在加入北約的立場上做出改變的問題,脫口「我們可能會——尤其是在受到威脅、脅迫、逼到絕境的狀況下。」這段發言引發外界高度關注,因為一旦成真,這將是基輔政府對莫斯科的重大讓步。

消息傳出後,總統澤倫斯基發言人尼基佛洛夫(Sergii Nykyforov)表示,烏克蘭把加入歐盟、北約作為基本方針,透過修憲寫入憲法,且未來仍會把此目標視為絕對優先要務,「大使先生使用『彈性』這個字眼,我想應該給他一個機會解釋說明」。

普里斯泰科事後澄清,烏克蘭不會重新思考加入北約的想法。他說,烏克蘭已經做好準備做出許多讓步,但這些讓步均與北約無關,且烏克蘭正尋求與美國、英國達成雙邊協議,確保安全。

“It has nothing to do with NATO”



Ukraine's Ambassador to the UK, Vadym Prystaiko clarifies there will be no change of policy to become a member of NATO on #BBCBreakfast.https://t.co/m9eGqs1M5L pic.twitter.com/EpyAPKTPfR