英媒揭「俄羅斯下一步」！在烏克蘭大城市策畫政變　安插親俄人選

▲烏克蘭首都基輔的獨立廣場。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

衛報13日報導，英國認為，俄羅斯情報部門聯邦安全局（FSB）已被賦予一項任務，也就是在克里姆林宮針對烏克蘭發動入侵後，要立刻試著在烏克蘭境內各大主要城市策畫政變，同時試著安插多名親俄人士。

依據英方評估，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，首波將瞄準軍事目標攻擊，接著包圍首都基輔、甚至是其他主要城市，而聯邦安全局人員會在各地試著從內部安插親俄領袖。

不過上述兩階段計畫，目前並未有具體證據佐證。儘管如此，英國仍認為這可能是俄國入侵烏克蘭的主要模式，旨在促成烏克蘭政權更替，藉此避免流血、高風險的巷戰（urban warfare）。

▲▼ 烏克蘭國民警衛隊成員在進行實彈作戰演習。（圖／達志影像）

俄羅斯集結的13.5萬大軍如今就在邊境地區待命，英國與美國均認為，這些兵力早已足夠入侵烏克蘭。英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）週末時表示，如今極有可能發生襲擊事件。

面對烏克蘭情勢升溫，美國、英國近來幾週針對俄羅斯可能襲擊烏克蘭一事發出一連串警告，包括俄羅斯可能會製造藉口作為攻打烏克蘭的理由。莫斯科則是維持一貫態度否認西方的指控，並稱最近急速升溫的緊張局勢都是出於西方的「歇斯底里」。

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