和普丁交情最深！　芬蘭總統透露「他心態變了」有可能開戰

▲ 尼尼斯托去年10月於克里姆林宮與普丁會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭邊境劍拔弩張，長期與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）密切往來的芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）透露，最近一次與普丁談話時注意到，他的心態有所改變，認為俄烏已經很難回到從前，確實有可能爆發戰爭。

《紐約時報》指出，尼尼斯托是全歐洲與普丁打交道的時間最長、經驗最豐富的國家元首之一，經常橫跨東西歐傳達資訊，解釋雙方的訊息及想法。過去主導歐洲對普丁談判的德國總理梅克爾（Angela Merkel）卸任後，他的角色愈發重要。

尼尼斯托對俄烏情勢看法不樂觀，他最近一次與普丁長時間談話是在1月，對話中注意到普丁的心態明顯不同以往，也變得更加果決，認為普丁覺得自己必須好好把握「現在的氣勢」。尼尼斯托坦言，幾乎無法期待事態還能回到過往的模樣。

烏克蘭2015年簽署《明斯克協議》（Minsk agreement），同意東部親俄的頓巴斯地區（Donbas）高度自治，換取俄國支持的當地勢力停火及撤軍。俄國堅持烏國應遵守這項協議，但隨著雙方對協議的爭論浮現，尼尼斯托認為，俄國僅剩的選項就是向歐洲及美國施壓，或是發動戰爭。

美國前總統川普2018年在赫爾辛基與普丁峰會前夕，尼尼斯托曾針對如何與普丁交涉一事給予川普建議，當時向川普形容，普丁尊重「會反擊的人」。美國現任總統拜登1月就烏克蘭情勢與普丁通話以前，尼尼斯托也曾向拜登說過相同的話。

尼尼斯托坦言，現在是個「危險時期」，但仍希望他與普丁的交情及各種「小動作」能有助於避免烏克蘭爆發衝突。