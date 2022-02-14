重大讓步！烏克蘭可能放棄加入北約　避免與俄羅斯發生戰爭

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭及俄羅斯的邊境衝突一觸即發。烏克蘭駐英國大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）指出，為了避免與俄羅斯發生戰爭，烏克蘭可能放棄加入北約（NATO）。一旦成真，這將是基輔政府對莫斯科的重大讓步。

綜合BBC、路透等外媒報導，烏克蘭目前並不是北約成員國，但早在2008年起就獲得「終究有機會加入」的承諾，而此舉將讓以美國為首的北約勢力得以延伸至俄羅斯邊界。但這引發俄羅斯政府的不滿，總統普丁曾透露，一旦烏克蘭真的加入北約，俄羅斯就會發兵進攻。

如今隨著邊境情勢升溫，普里斯泰科向BBC表示，烏克蘭願意在加入北約的目標上「保持彈性」。當被問及烏克蘭是否會在加入北約的立場上做出改變時，他說，「我們可能會——尤其是在受到威脅、脅迫、逼迫這麼做時。」

就在過去這幾週，俄羅斯已把10萬大軍及重型武器轉移至邊境地區，這也讓美國及北約盟國紛紛警告，俄羅斯入侵行動可能迫在眉睫。不過莫斯科當局始終否認會動武，宣稱此次軍事調動只是演習。

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