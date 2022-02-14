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1人1戶居檢10天最快3月中啟動　前提條件「第3劑覆蓋率達5成」

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中表示，前提條件是疫苗覆蓋率要達到。（圖／指揮中心提供）

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（14日）公布，未來入境居家檢疫政策方向為「縮短居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理」。指揮官陳時中表示，最快3月中啟動，不過前提是疫苗覆蓋率要達5成。

居檢從14天縮短至10天政策最快何時上路？陳時中說，還是要持續觀察本土疫情，能維持在「穩定可控」的情況，第二是要看第1~3劑疫苗施打是不是能夠達到50%以上目標值，第三還要看相關配套是不是能夠準備完成，整體希望在3月中前能開始。

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指揮中心說明，在評估兼顧維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險下，初步規劃調整方向如下：
一、居家檢疫天數及檢疫場所：
(一) 縮短居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理。
(二) 以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件者，須入住防疫旅館完成10天檢疫。

二、入境人員之檢測措施：
(一) 放寬商務人士入境許可條件，並比照縮短檢疫。
(二) PCR檢測：入境時及檢疫期滿前(第10天)各1次，計2次。
(三) 家用快篩試劑快篩：檢疫第3天 、第5天、第7天以及自主健康管理第6-7天，各執行1次快篩，計4次。

▲▼邊境管制放寬規劃。（圖／指揮中心提供）

▲邊境管制放寬規劃。（圖／指揮中心提供）

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