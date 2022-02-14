快訊／北市微解封！動物園、兒樂免預約　恢復畢旅「國高中可跨縣市」

記者袁茵／台北報導

北市教育局目前修改防疫指引，若1人感染新冠肺炎變種病毒（包括Omicron或Delta等變異株），就全校停止到校上課。面對台北市疫情穩定，台北市政府14日宣布，1人確診全班停課14天、不同班級2人確診才全校停課14天，並且恢復校外教學、畢業旅行，但因為只有國高中職生有打疫苗，所以可以跨縣市，而幼兒園、國小生則無法跨縣市畢旅、校外教學。

台北市政府14日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，說明北市將於15日正式「微解封」，並且公布外縣市足跡。

針對教育局的「微解封」項目，柯文哲表示，包括學校停課標準，改為1人確診全班停課14天、不同班級2人確診則全校停課14天，且「停課不停學」，啟動線上教學，至於預防性停課天數則依照疫調單位決定；社教場館（青發處、動物園、天文館、市立圖書館、兒童新樂園）取消預約制和容留人數；社大和樂齡中心／學堂以實體課程為主。

柯文哲宣布，北市恢復校外教學、畢業旅行，由於國、高中職以上學生多數接種疫苗，因此開放國高中職生跨縣市的校外教學、畢業旅行，但因為幼兒園與國小生未接種疫苗，所以暫緩辦理跨縣市校外教學、畢旅；而國中以上室內外的校園場地可以開放，不過室內需有防疫計畫和人流限制，但國小的孩子目前還不能打疫苗，所以仍維持暫不開放。

另外，社會局和衛生局的社區照顧據點課程開放，共餐則是有條件開放；民政局的長者共餐部分，工作人員必須打滿疫苗，並提供安全的服務。

▼台北市長柯文哲、教育局長曾燦金視察開學校園防疫。（資料圖／記者湯興漢攝）