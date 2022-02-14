爆3條不明感染鏈！老江紅茶員工確診　高市府擴大匡列接送單對象

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會。（圖／高雄市政府）
記者許宥孺／高雄報導
高雄市14日新增3例本土確診個案，分別為鳳山區一對母子和老江紅茶牛奶店男員工，感染源均不明，合計高雄已出現3條不明感染鏈。衛生局匡列老江紅茶男員工同住家人、職場接觸者，目前13人檢驗結果均為陰性，接著將針對互動密切親友、接送單接觸對象進行擴大匡列採檢。
案19733是老江紅茶牛奶店20多歲男員工，13日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，因機警自行就醫採檢Ct值15.5，同住5位家人採檢均為陰性。疫調指出，男員工的父親為貨車司機，因工作關係曾進出高雄港，有港區相關足跡，父親先前例行PCR採檢3次結果都是陰性，這次被匡列採檢仍是陰性，因此紅茶店員工的感染源仍待釐清。
▲老江紅茶牛奶男員工確診。（圖／高雄市政府）
衛生局強調，疫調過程充分掌握這名男員工在什麼時間去什麼地點，針對同住5名家人採檢，昨晚至今天凌晨，檢驗結果均為陰性。匡列職場接觸同事8人，截至中午採檢結果也都是陰性，接下來要掌握的是，互動密切親友或過年期間往來對象都會進行擴大採檢匡列，接單、送單接觸對象也不會少。
高雄14日新增3例分別為鳳山母子家庭群聚及紅茶牛奶店男員工，感染源都不明，再加上岡山五姊妹群聚案，因此高雄現有3條不明感染鏈。
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