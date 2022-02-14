　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爆3條不明感染鏈！老江紅茶員工確診　高市府擴大匡列接送單對象

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會。（圖／高雄市政府）

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市14日新增3例本土確診個案，分別為鳳山區一對母子和老江紅茶牛奶店男員工，感染源均不明，合計高雄已出現3條不明感染鏈。衛生局匡列老江紅茶男員工同住家人、職場接觸者，目前13人檢驗結果均為陰性，接著將針對互動密切親友、接送單接觸對象進行擴大匡列採檢。

案19733是老江紅茶牛奶店20多歲男員工，13日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，因機警自行就醫採檢Ct值15.5，同住5位家人採檢均為陰性。疫調指出，男員工的父親為貨車司機，因工作關係曾進出高雄港，有港區相關足跡，父親先前例行PCR採檢3次結果都是陰性，這次被匡列採檢仍是陰性，因此紅茶店員工的感染源仍待釐清。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄15處最新足跡曝。（圖／高雄市政府）

▲老江紅茶牛奶男員工確診。（圖／高雄市政府）

衛生局強調，疫調過程充分掌握這名男員工在什麼時間去什麼地點，針對同住5名家人採檢，昨晚至今天凌晨，檢驗結果均為陰性。匡列職場接觸同事8人，截至中午採檢結果也都是陰性，接下來要掌握的是，互動密切親友或過年期間往來對象都會進行擴大採檢匡列，接單、送單接觸對象也不會少。

高雄14日新增3例分別為鳳山母子家庭群聚及紅茶牛奶店男員工，感染源都不明，再加上岡山五姊妹群聚案，因此高雄現有3條不明感染鏈。

延伸閱讀

►快訊／高雄15足跡曝！台商媽搭這班高鐵　家樂福全聯麥當勞都入列

快訊／確診設計師到高雄過年待7天！　匡列138人採檢結果曝

►台灣燈會主燈試燈亮相！　超搶手「虎尾燈」這裡還能買

►高雄砂石場群聚延燒　社區篩檢近萬人！採檢結果出爐

►屏東人快尖叫！義联集團豪砸92.8億蓋醫院　未來還有電影院遊樂場

►冬天讓臉蛋Q彈的超級神水來了！

ET快訊
最快能出國玩時間點！觀光局最新「分階段鬆綁」規劃出爐
沙朗牛排買一送一！　FRIDAYS全台11間分店爽吃
吳奇隆久違現身「挨批全臉浮腫」　照片曝光
鄭亨敦母腦中風離世！跟Rain來台放天燈祈求：讓媽媽再次張眼
重大讓步！烏克蘭可能放棄加入北約　避免與俄羅斯發生戰爭
全面備戰打仗！　習近平簽署「新命令」曝光
台南確診足跡曝　頑皮世界、鹽水月津港燈會

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拜完月老「夢中1巧合」他驚醒！急告白Get閃光　女星也認證超靈驗

超敷衍NFT！他驚見「LINE貼圖等級」拿來賣　網揭更扯：全黑圖

最快能出國玩時間點曝！觀光局最新「分階段鬆綁」規劃出爐

沒錢買情人節禮物！他1招安太座「超有面子」　網羨慕炸：100分

老江紅茶店員確診「感染源不明」　3天跑2家店上班！緊急大清消

【英語多益通】解密NFT七大英文術語

居檢縮短剩10天 ！前台大醫：非常無感　推「最佳天數」原因曝光

台灣第一名拉麵「鬼金棒」喊漲引關注　業者回應：不要報導了啦

西螺福興宮「虎哩平安」小提燈曝光　元宵節憑發票免費領

高雄確診者台南足跡曝　頑皮世界、鹽水月津港燈會...10人匡列居隔

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

新疆自駕拜訪「清朝末代王妃」　獨居王府！觀光收入賺生活費

李杰明.陳忻玥「快嘴饒舌+飆高音」超過癮　拉拉讚「會饒又會寫」：饒的超走心...

35分鐘9次！國道不打燈就切　後車全檢舉國庫進帳27000元

過年打麻將被「豬隊友」亂入　鸚鵡掀翻爸爸牌！全被看光光

機長講話「含滷蛋」回覆慢半拍　航空管制員爆氣：我要投訴你

拜完月老「夢中1巧合」他驚醒！急告白Get閃光　女星也認證超靈驗

超敷衍NFT！他驚見「LINE貼圖等級」拿來賣　網揭更扯：全黑圖

最快能出國玩時間點曝！觀光局最新「分階段鬆綁」規劃出爐

沒錢買情人節禮物！他1招安太座「超有面子」　網羨慕炸：100分

老江紅茶店員確診「感染源不明」　3天跑2家店上班！緊急大清消

【英語多益通】解密NFT七大英文術語

居檢縮短剩10天 ！前台大醫：非常無感　推「最佳天數」原因曝光

台灣第一名拉麵「鬼金棒」喊漲引關注　業者回應：不要報導了啦

西螺福興宮「虎哩平安」小提燈曝光　元宵節憑發票免費領

高雄確診者台南足跡曝　頑皮世界、鹽水月津港燈會...10人匡列居隔

休旅大軍到港！汎德永業1月營收45.9億創新高　今年展望樂觀

吃一口就好！　盤點10大減肥「破功」瞬間　追劇排在第三

根本是台中版丹丹！超大木桶裝麵線＋雞腿排　芋泥吐司一咬就爆漿

徐凱希躲狂粉「載林宥嘉、楊宗緯狂飆」　曝驚險過程

萬華阿公店釀本土疫情大爆發　監委批北市府長期未掌握

拜完月老「夢中1巧合」他驚醒！急告白Get閃光　女星也認證超靈驗

台南市入選《米其林指南》評鑑城市　吉兆割烹壽司一星主廚台南分享心法

中保科技1月營收成長6.64％　旗下立偉電榮獲SNQ認證

連千毅辣妹班底5年前舊照流出！　「不到40kg」淡妝臉網：不認得

超敷衍NFT！他驚見「LINE貼圖等級」拿來賣　網揭更扯：全黑圖

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

生活熱門新聞

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

快訊／5縣市大雨　下波鋒面報到時間曝

即／苗栗新增超多足跡！多間宮廟入列

即／高雄15足跡曝！家樂福全聯麥當勞都入列

快訊／今本土+4、境外50例！

9成人沒發現！Foodpanda「熊貓左耳缺一角」

即／高雄疫情有變化！鳳山知名餐廳有足跡　

LINE輸入「3組關鍵字」　下秒有驚喜效果

Netflix「一口氣下架6部神劇」！　鐵粉心碎了

不宜剪髮、逗鳥　元宵15禁忌大公開

被匡列隔離「費用該誰出？」　他揭4點被推爆

確診設計師台南足跡曝　南紡夢時代、星巴克　　

鳳梨開手搖杯　營運Day1人潮排爆

更多熱門

相關新聞

快訊／北市電影院影廳「明起恢復內用」

快訊／北市電影院影廳「明起恢復內用」

台北市長柯文哲日前宣布，自2月1日（大年初一）起，北市電影院影廳內禁飲食，必須全程佩戴口罩，但外面餐飲部仍可販售食物。不過，面對北市近期無新增不明感染案例，柯文哲14日宣布，電影院恢復內用，並且開放雙層餐車。

快訊／北市微解封！動物園、兒樂免預約　恢復畢旅「國高中可跨縣市」

快訊／北市微解封！動物園、兒樂免預約　恢復畢旅「國高中可跨縣市」

LIVE／北市明起「微解封」　柯文哲親自說明

LIVE／北市明起「微解封」　柯文哲親自說明

「孝獅護主」當情人節禮　網：過清明節了

「孝獅護主」當情人節禮　網：過清明節了

即／確診設計師高雄待7天　138人採檢結果曝

即／確診設計師高雄待7天　138人採檢結果曝

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄陳其邁感染源老江紅茶牛奶員工

讀者迴響

熱門新聞

依依首曬納豆病床照！

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

雷／《全明星3》錢薇娟怒罵藍隊：規則都搞不清楚！

滴妹難得解放東西半球！

內褲掉出「手掌大血塊」！她一踩慘摔…鎖骨斷了

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

凶手內湖警察公墓性侵殺害女童　被逮供出女星也遇害

空軍上兵涉殺2子　稱「會獨自離開」

保潔墊脫水「洗衣機炸開」她轟公司冷處理

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

20歲男騎士撞車　倒地滑行頭部重創慘死

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

FB、IG落伍了？　「這2款App」稱霸Google Play排行

雷／貝童彤落選沒上場「當場變臉」

更多

最夯影音

更多
楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...
拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面