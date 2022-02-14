屏警多管齊下防制交通事故　虎年1月死傷人數降2成

▲屏警多管齊下防制交通事故，今年1月降低2成 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警局統計今年1月份交通事故件數及死傷人數，均較去年同期下降兩成，凸顯交通管理3E政策原則收到成效，已再針對縣內8處易肇事路口設置多功能科技執法設備，以降低違規致生事故風險。

縣警局表示，交通安全一直為警方最為重視之工作項目之一，警方依循現代交通管理3E政策原則，以「執法、工程、宣導」三面向多管齊下，執法方面，擇易肇事路口加強取締及交通疏導並輔以科技執法。

在交通工程方面，發覺不合理工程、號誌損壞、號誌異常、不連鎖、標誌標線設置不當時加強回報，並交權責單位研處改善，針對嚴重交通事故，會同相關機關逐件辦理現地會勘，立即性改善事故地點之路況，並逐件提報道安會報列管。

宣導方面則採取多元宣導途徑，包括運用各公家機關及公司行號之電子設備、社群媒體進行廣告託播、成立交通宣導團針對特定族群(如高齡者)倡導正確用路觀念、同仁利用勤務時間立即性不拘形式隨時實施宣導等。

縣警局長劉印宮表示，這些措施，在今年1月份即見到明顯成效；道路交通事故件數從2457件下降至1953件、死傷人數從1894人下降至1457人，均較去年同期均下降超過2成。

另3月1日起，在縣內的台1、9及26線等易超速路段正式啟用3處區間測速設備進行速度管理；規劃針對縣內8處易肇事路口設置多功能科技執法設備以降低違規致生之事故風險，搭配滾動式精進交通改善作為，創造用路人皆能安心上路的用路環境。