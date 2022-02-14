9旬翁持1樓高竹竿當拐杖　屏東暖警協助返家

▲屏東察分局民和派出所警員陳韋安、吳俊育以巡邏車載老翁回家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

一名老翁拿著一層樓高的竹竿在屏東市車水馬龍路口搖搖晃晃，屏東警分局巡邏員警下車關心，發現他早上外出散步，天氣寒冷，身體感到不舒服，撿來路旁竹竿當拐杖，不自覺走到路口，警方詢問他不需就醫後，以巡邏車護送他平安返家。

屏東察分局民和派出所警員陳韋安、吳俊育日前擔任巡邏勤務時，看到一名老翁手持一根足足有一樓層高的竹竿於車水馬龍的屏東市瑞光路與大連路路口搖搖晃晃地徘徊著，警方為顧及他的安全，立即以巡邏車作為屏障，並由吳警趨前扶他到路邊，確保安全。

警方詢問他後，得知他已90歲，當天早上外出散步運動時，天氣較為寒冷，加上他年紀關係導致身體有些許不適，就在路旁拾起竹竿作為拐杖，又一時迷失方向而未注意走到路口。

警方先關心他身體狀況、詢問是否就醫；他表示不需就醫，只想盡快返回住處休息，警方小心翼翼將他扶上巡邏車載送返家，返家後他與家人對警方細心的服務態度深表謝意，警方也向家屬叮嚀天氣寒冷要多注意他的身體狀況。

屏東分局方秋梅分局長肯定陳、吳兩人主動積極為民服務精神，不僅有助提昇警察正面形象，足為同仁表率。