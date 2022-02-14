被匡列隔離「費用該誰出？」　他揭4點被推爆！網抖：一家噴20萬

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近來國內疫情不斷擴散，與確診者足跡重疊或相關者，也會被匡列隔離，就有新竹女網友吃個壽司慘噴3萬4，掀起廣大關注，不少網友熱議，「被匡列隔離的費用到底應該誰出？」

網友在PTT發文直言，大部分被匡列的人根本都搞不清楚狀況，只知道遵守政府的規定，等到防疫計程車來載去醫院篩檢，才知道這一趟是要自費的，「去大醫院篩檢PCR是公費補助，但是要收掛號費，而且還可能不只篩檢一次，也可能隔離期快結束之前，再叫你去篩檢一次。」

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其中，最大爭議非防疫旅館莫屬，他表示，「大部分人的民宅不一定符合防疫規定，確實做到一人一室、獨立衛浴設備等，所以通常會強烈建議去隔離旅館，費用1天要2000-3000元不等，且一次要住14天，費用龐大令人吃不消。」

▲國內目前累計，已有8家防疫旅館爆發群聚感染事件。（圖／記者賴文萱翻攝）

原po認為，「對於被匡列的人來說，他們並不像返國人士，自願接受這些麻煩的事情，但這些衍生的費用卻直接加在他們身上，現在隨便匡列都是上百位，未來可能會更容易出現隱匿或是其他情形。」

他以台南聖功女中一名學生確診案為例，「就有145位相關接觸者被匡列，如果一個人要花3萬元，那145人就要435萬元，政府如果真的不願意付這些錢，是不是要重新考慮修改整個政策，被匡列隔離的費用到底應該誰出？」

對此，鄉民們紛紛回應，「當然要國家出啊，自己出超瞎的」、「會有人酸說，連3萬都出不起的死窮鬼就別出門；更衰的是，本來只是被匡列，結果花錢被抓去關後反而染疫的那種」、「以推廣政策來說，當然是公費比自費少爭議」、「1個算3萬，要是家裡人多一點6、7個，14天20萬就沒了，還沒工資收入，怎麼想怎麼慘」、「強制住防疫旅館，結果因旅館群聚被害染疫，那政府是不是該退錢和賠償」。