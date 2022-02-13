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怕自費萬元隔離！民眾僥倖「不掃實聯制」躲匡列　春節簡訊量跌22%

▲▼故宮博物院,微解封後現況,防疫措施,入館民眾,量測體溫,消毒,實聯制,梅花座,館內禁內用,觸控互動設施停用,每日消毒,新冠肺炎,三級警戒管制,微解封,降二級,解封,Covid19。（圖／記者姜國輝攝）

▲實聯制簡訊量下滑。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者黃可昀／綜合報導

目前各縣市的防疫政策略有不同，最多人擔心的就是被匡列要「自付防疫旅館費用」，14天下來也要上萬元，大傷荷包，因此開始出現僥倖心態的民眾，乾脆不掃實聯制簡訊就不會被匡列。從國家通訊傳播委員會（NCC）數據來看，春節期間的實聯制簡訊量比去年三級警戒少了近22%。

NCC公布的簡訊實聯制統計顯示，從2021年5月19日三級警戒到2022年2月6日，總共發送了39億617萬6696則簡訊。扣掉先前數據，單獨抓出「春節」的數據來看，2022年1月24日至2022年2月6日，累計發送1億8256萬2728則；而2021年5月19日到2021年7月25日是去年三級警戒期間，當時的簡訊量來到最高峰，總計11億3196萬8621則，平均一天1664萬6597則。

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▲▼ 。（圖／翻攝自NCC）

▲去年三級警戒期間簡訊量。（圖／翻攝自NCC）

今年春節期間（1月24日至2月6日）的實聯制簡訊，平均一天1304萬195則，單就「每日平均」計算，今年春節比去年疫情嚴峻的三級警戒（5月19日至7月25日）每日少了360萬6402則，可見民眾掃實聯制的意願越來越低，有些人甚至為了避開被匡列，故意不掃實聯制，就是怕得自掏腰包花上萬元住防疫旅館。

不過指揮中心莊人祥解釋，拿春節期間的簡訊量跟聖誕節前相比，其實是有提升，跟去年疫情正高峰的5、6月相比，當然會有落差，但沒有顯著下降趨勢，近期疫情再度升溫，簡訊量又有略微上升。

據了解，各地方政府的規定不同，有些縣市不掃實聯制真的會被開罰！台南市衛生局先前表示，民眾未落實實聯制可依《傳染病防治法》開罰3000元至1萬5000元罰鍰。指揮中心陳時中也親自回應，尊重地方政策，官方確實有權力直接對民眾開罰。

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