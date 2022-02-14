記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心14日公布，本土新增4例確診，其中1例在苗栗，3例在高雄。面對台北市長柯文哲上週表示，若北市近期無新增不明社區感染，就會宣布北市自2月15日起逐步微解封，台北市政府14日下午3時30分召開防疫記者會，預計正式宣佈微解封內容，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

台北市政府14日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，預計說明北市將於15日正式「微解封」，並且公布外縣市足跡。

柯文哲9日於防疫記者會表示，農曆年後有上百萬人回流台北，因此該周將是觀察期，如果這幾天北市沒有出現明顯的不明社區感染，就會宣布北市自2月15日起將逐步微解封，從市府所轄的場館、據點及相關服務等開始「有條件」的恢復正常運作。

關於北市「微解封」項目，包括社會局的社區照顧關懷據點、老人服務中心、長青學苑、社區整合照顧服務、銀髮貴人方案，以及衛生局的失智社區服務據點等，只要全程配戴口罩，就可開放課程，並且有條件開放共餐。

此外，社教機構包括青發處、動物園、天文館、市立圖書館、兒童新樂園則取消預約制及容留人數，電影院影廳也開放飲食。不僅如此，據了解，北市將開放校外教學及畢業旅行，但必須國中以上才可進行「跨縣市」校外交流。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）