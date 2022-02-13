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「聽說俄軍下周打過來」烏克蘭恐怖現況曝　他秒買單程機票返英

▲▼ 位於烏克蘭基輔的英國大使館。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 位於烏克蘭基輔的英國大使館。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭邊境劍拔弩張，美國白宮指出，俄羅斯隨時可能入侵，警告在烏國的美國公民盡快離開，隨後包括英國、日本、南韓等多國都跟進呼籲撤離。《英國廣播公司》（BBC）訪問烏國境內英國公民，發現政府的警告令許多家庭陷入困境，傳聞俄軍最快下周就會入侵，有人第一時間買機票回國，有人不願離開，有人想逃卻逃不了。

來自英國愛丁堡的男子斯圖亞特（Ken Stuart）現居烏國首都基輔，妻子泰蒂亞娜（Tatiana）才剛生下他們的兒子道格拉斯（Douglas）。斯圖亞特說明，道格拉斯還沒有出生證明，「那需要一至二周時間才能拿到。沒有出生證明，他就不能辦護照。若沒有護照，我們就不能離開這個國家。」

英國政府向烏國境內英國公民發出的信件中寫道，「俄國在烏克蘭展開軍事活動以後，公民不應期待獲得更多領事及撤離上的援助。」斯圖亞特無奈表示，「看來我們只能靠自己，我們二個都很緊張。」一旦俄軍攻打基輔，他們唯一的選擇就是逃往西部他妻子的親戚家。

▲▼ 烏克蘭首都基輔街頭，民眾的生活看來與平常無異。（圖／達志影像）

▲ 基輔街頭氣氛看來與平常無異。（圖／達志影像）

蘇格蘭男子麥肯錫（Stuart McKenzie）在烏克蘭生活近30年，正設法安排全家人離境。他向BBC表示，必須將二個孩子的安全放第一，一定會盡快讓他們離開這個國家，但妻子沒有英國簽證，無法飛回英國，因此可能會開車前往鄰國波蘭，卻擔心路途中會遇到障礙。

麥肯錫指出，「會有很多人同時都想離開，但不會有航班，路上會塞車。有地方可以加油嗎？提款機可以領錢嗎？到處都會發生混亂。」

他提到，烏克蘭政府過去8年來都面對俄國威脅，但眼下的緊張局勢感覺並不同，「威脅日漸升高，我們聽說俄軍最快下周就會入侵國家」，許多生活在烏國的外國人卻不想離開，「我們愛烏克蘭，也在這裡建立自己的生活、家庭和事業」，但現況可能很快就會失控，屆時邊境會湧入上百萬輛汽車，帶來災難性的恐慌。

▲▼ 在烏克蘭就讀大學的英國學生阿里（Haider Ali）。（圖／達志影像）

▲ 英國學生阿里12日搭機返國。（圖／達志影像）

英國外交部發出警告幾小時後，部分英國公民已經成功離開烏克蘭，並於12日抵英。在烏克蘭就讀醫學院的21歲學生阿里（Haider Ali）來自伯明罕，降落倫敦蓋威克機場後向BBC表示，校方建議所有國際學生盡快離開，於是他馬上訂了一張210英鎊（約新台幣7949元）的單程機票，但仍希望能在6月前回到烏克蘭完成學業。

然而，來自劍橋的英國男子哈利（Harry Lee）暫時不打算離開烏國。他在距離烏俄邊境僅64公里的第二大城卡爾可夫（Kharkiv）擔任教職，認為多數當地人的生活與平常無異，「沒有任何恐慌跡象，也沒有人囤貨。」若情勢惡化，他則計畫開車向西方或西南方的摩爾多瓦、羅馬尼亞或土耳其等國避難。

但來自倫敦的加勒特（Ben Garratt）想走卻走不了，他和妻子愛麗絲（Alice）去年才為了尋求代孕移居基輔，如今孩子拉斐爾（Raphael）已經出生，但須證明他有英國國籍才能取得緊急旅行所需的文件。

他指出，世界各國都緊急發出警告，基輔的護照辦公室卻還要他周三接受一場二小時的面談，令他感到很詭異，因為從字面上看來，英國和美國政府都認為，俄國入侵行動已經迫在眉睫，他們卻仍無法取得必要的文件，坦言這樣的狀況令人十分沮喪。

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