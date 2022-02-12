鄭運鵬稱基本物資過度上漲造成物價波動　藍轟：為執政無能找藉口

▲國民黨文傳會主委凌濤。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

農曆春節後物價持續上漲，缺蛋危機未解，民眾叫苦連天。民進黨團幹事長鄭運鵬昨稱，基本物資過度上漲，的確會造成恐慌性囤積與物價波動，對此，國民黨文傳會主委凌濤12日痛批不知民間疾苦，去年勞動部長許銘春引用諾貝爾經濟學得主卡德的研究，稱基本工資不會影響物價就業與機會，直呼「鄭運鵬是在打臉昨天的蔡英文？還是在打臉諾貝爾經濟學得主？」

台灣民眾黨昨（12日）召開記者會，批評政府只靠「凍漲」治標不治本。鄭運鵬回應，不能見樹不見林，物價上漲同時會帶動薪資上漲，今年1月起基本工資已調漲，總統、行政院也帶頭呼籲民間企業跟著軍公教調薪，薪資上漲也會帶動物價上漲，「除了物價之外，薪資上漲對國人來說是正面訊息」，他並指出，基本物資過度上漲，的確會造成恐慌性囤積與物價波動。

凌濤12日在臉書發文批評，各行各業「漲價公告」，連日來就像接力賽一樣，排著隊、輪流漲。排骨便當漲10元、雞蛋一斤飆到50元不等，一包衛生紙、尿布要漲8至10%，水費還可能調整30至60%。荷包變相縮水，民眾苦哈哈。

凌濤表示，民進黨又有人不知民間疾苦，鄭運鵬昨天竟在記者會指出：「基本物資過度上漲，確實會造成物價波動」、「物價上漲同時會帶動薪資上漲」，並提及基本工資上漲、物價上漲，對國人都是正面訊息。

「農曆年才剛過，有許多2021年發生的事情還歷歷在目。」凌濤指出，蔡政府去年得意洋洋地宣布2022調漲基本工資，調幅五年最高；勞動部長許銘春還把諾貝爾經濟學得主卡德（David Card）搬出來，號稱基本工資不會影響物價就業與機會，「所以今天的鄭運鵬，是在打臉昨天的蔡英文？還是在打臉諾貝爾經濟學得主？還是為蔡政府執政無能物價都管控不好找藉口？」

凌濤指出，台灣受薪階層所得普遍偏低是既定的事實，又因物價不斷上漲，導致民國110年前11月工業及服務業實質經常性薪資年減0.05%，這是五年來第一次負成長，民眾實質購買力下滑。鄭運鵬號稱的基本物資「過度」調漲，是完全不知民間疾苦的說法，也是在嗆聲民進黨自己的政策。

凌濤批評，看來鄭運鵬不懂「民眾薪酸」，建議幹事長別玩物喪志，多補充相關知識，以避免論述被專家打臉；幹事長與其在臉書撰寫，他所認為的「民意代表」，倒不如加以觀察物價，實地理解民眾生活不易之處，做個恪守本分的民代。