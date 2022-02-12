還要再打第4劑！　美國CDC：第3劑打完4個月後「保護力大減」

▲第3劑疫苗施打滿4個月後，防護力將會明顯下降。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）11日公布最新數據表示，新冠疫苗的加強劑在接種4個月後，將會失去大部分的防護力，也就是說，未來施打第4劑可能成為趨勢，特別是那些染疫後容易引發併發症或死亡的族群，更應該接種第4劑疫苗。

根據《紐約時報》報導，以色列與英國等先前都曾有初步研究顯示，第3劑疫苗的防護力在幾個月內會出現明顯下降，而美國CDC於11日公開的這份研究數據則是第一份追蹤並分析真實病例的結果。這份研究表示，mRNA疫苗的加強劑對抗中重症的防護力，在數個月內就會減弱。

這項研究的樣本是蒐集美國10個州2021年8月26日至2022年1月22日之間的病例統計而成。而這也是變異株Delta與Omicron主要傳染的時間點與地區。

▲未來接種第4劑疫苗恐成趨勢。（圖／路透）



研究人員分析了24萬次以上急診與9萬次以上的住院案例，對象皆為18歲以上民眾。然而研究團隊發現在接種完第2劑疫苗後5個月，疫苗對於急診的防護力會從69%降低至37%，不過接種第3劑將可恢復到87%。然而接種第3劑的4到5個月後，對於急診的保護力又會掉至66%，並在超過5個月後驟降至31%。

儘管如此，研究團隊表示，因為目前接種第4劑滿5個月的人還不多，樣本有限，因此可能間接影響了研究結果。

CDC先前曾經公布過數據稱，第3劑對於Omicron的防護力不如Delta。而美國防疫專家佛奇9日也表示，「可能還需要再施打一劑加強劑疫苗，也就是第4劑。」

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