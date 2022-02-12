歐洲Omicron疫情緩解！比利時將重新開放酒吧　西班牙放寬入境限制

▲比利時逐漸放寬防疫規定，酒吧可以重新開放營業。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎變種株Omicron在強襲歐洲後，疫情終於迎來逐步緩解的契機！比利時隨著感染率逐漸下降，該國政府於當地時間11日宣布將允許夜店重新開放、延長酒吧營業時間，同時取消要求小學生務必戴口罩的要求。另外，西班牙為求恢復旅遊市場，宣布放寬邊境要求，非歐盟國家的12至17歲旅客不必完全接種疫苗。

根據《路透社》，比利時的新冠肺炎單日新增確診病例從1月24日新增7.5萬例、創下疫情以來新高紀錄以後，直到2月7日之後下降至一周內單日平均新增僅2.3萬例，重症患者數也開始遠低於前面幾波疫情，住院患者數也跟著下降。

比利時首相德克羅（Alexander De Croo）在記者會上宣布，「儘管變種病毒帶來的疫情波動（指Delta與Omicron病毒）對我們來說並不容易，但我們已經一起度過難關。」

報導指出，比利時政府表示，從18日起將允許夜店重新開放營業、延長酒吧營業時間，不再限制每桌客人的數量，演唱會等也可以允許站著舉行；至於室內公共場所，則視新冠防疫證照的通行狀況，如接種疫苗與否、近期篩檢情況與感染康復情況，以及室內活動內容或通風與否，來決定是否限制容納70%人數或滿載等標準。

同時，非必要職種的員工也無須每周至少4天在家工作；消費者也能結伴購物，人數超過2人。其實，比利時的鄰國早就開始宣布逐步放寬防疫規定，例如法國規定從2月初起民眾在室外可以不必戴口罩；荷蘭政府則於10日宣布，在2月底前將取消諸多新冠防疫措施，不過許多公共場所仍要求務必出示新冠通行證。

而根據《衛報》，為了迎接英國校園2月份的期中假期，西班牙政府針對非歐盟成員國的12至17歲青少年入境時不必出示疫苗完整接種證明，未來入境時可以出示72小時內的PCR篩檢陰性報告。

西班牙貿易工業旅遊部長馬羅托（Reyes Maroto）表示，「做為世界上最受歡迎的旅遊地標之一，我國致力於為帶著孩子旅遊的家庭，提供安全且輕鬆的旅遊體驗。」

不過除了12歲以下的兒童以外，所有其他年齡層的英國遊客入境時仍須得出示新冠證明，證明入境西班牙的前14天已完整接種疫苗，若距離上次接種疫苗已過270天，則還需提供接種「加強針」的證明。

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