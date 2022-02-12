　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐洲Omicron疫情緩解！比利時將重新開放酒吧　西班牙放寬入境限制

▲▼比利時逐漸放寬防疫規定，酒吧可以重新開放營業。（圖／路透社）

▲比利時逐漸放寬防疫規定，酒吧可以重新開放營業。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎變種株Omicron在強襲歐洲後，疫情終於迎來逐步緩解的契機！比利時隨著感染率逐漸下降，該國政府於當地時間11日宣布將允許夜店重新開放、延長酒吧營業時間，同時取消要求小學生務必戴口罩的要求。另外，西班牙為求恢復旅遊市場，宣布放寬邊境要求，非歐盟國家的12至17歲旅客不必完全接種疫苗。

根據《路透社》，比利時的新冠肺炎單日新增確診病例從1月24日新增7.5萬例、創下疫情以來新高紀錄以後，直到2月7日之後下降至一周內單日平均新增僅2.3萬例，重症患者數也開始遠低於前面幾波疫情，住院患者數也跟著下降。

比利時首相德克羅（Alexander De Croo）在記者會上宣布，「儘管變種病毒帶來的疫情波動（指Delta與Omicron病毒）對我們來說並不容易，但我們已經一起度過難關。」

報導指出，比利時政府表示，從18日起將允許夜店重新開放營業、延長酒吧營業時間，不再限制每桌客人的數量，演唱會等也可以允許站著舉行；至於室內公共場所，則視新冠防疫證照的通行狀況，如接種疫苗與否、近期篩檢情況與感染康復情況，以及室內活動內容或通風與否，來決定是否限制容納70%人數或滿載等標準。

同時，非必要職種的員工也無須每周至少4天在家工作；消費者也能結伴購物，人數超過2人。其實，比利時的鄰國早就開始宣布逐步放寬防疫規定，例如法國規定從2月初起民眾在室外可以不必戴口罩；荷蘭政府則於10日宣布，在2月底前將取消諸多新冠防疫措施，不過許多公共場所仍要求務必出示新冠通行證。

而根據《衛報》，為了迎接英國校園2月份的期中假期，西班牙政府針對非歐盟成員國的12至17歲青少年入境時不必出示疫苗完整接種證明，未來入境時可以出示72小時內的PCR篩檢陰性報告。

西班牙貿易工業旅遊部長馬羅托（Reyes Maroto）表示，「做為世界上最受歡迎的旅遊地標之一，我國致力於為帶著孩子旅遊的家庭，提供安全且輕鬆的旅遊體驗。」

不過除了12歲以下的兒童以外，所有其他年齡層的英國遊客入境時仍須得出示新冠證明，證明入境西班牙的前14天已完整接種疫苗，若距離上次接種疫苗已過270天，則還需提供接種「加強針」的證明。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►快暗示情人，禮物送這個就對了

►在「無敵海景餐廳」海鮮吃到飽才329元！

ET快訊
快訊／日月光主管確診！　接觸同事急送隔離
冬奧選手村大漏水！女選手吶喊救命　誇張畫面曝
Sandy嘆「弟弟機會被淹沒了」！　曝鹿希派真實個性
小吃店菜單「豬母奶」是什麼？　吃貨認證必點：對身體很好
少吃多動還是胖？　醫揭「2大陷阱狂踩」難怪瘦不了
待10年不走「好市多驚人福利」曝光！　網心動：外面找不到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

還要再打第4劑！　美國CDC：第3劑打完4個月後「保護力大減」

巴西總統出訪俄羅斯　被要求「5次PCR陰性」才能見普丁

總統被她講成畜生！土耳其女記者1句「皇宮變牛舍」　恐坐牢11年

歐洲Omicron疫情緩解！比利時將重新開放酒吧　西班牙放寬入境限制

美國再次增兵！加派3000陸軍馳援波蘭抗俄

俄羅斯恐發動「飛彈空襲」！　美英日韓等8國急籲公民撤離烏克蘭

日本田徑美少女「奇蹟照」爆造假！真面目曝光　網暴動：P圖前更美

美國官員：拜登與普丁12日將就烏克蘭危機通話

大叔深愛Cosplay假扮聯邦特工　竟拐騙妹子「特訓一年」遭逮

美公布印太戰略　維護台海和平、威嚇軍事侵略

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

轎車路口依燈號左轉彎！　騎士右側竄出...下秒怒瞪離去

調皮熊半夜偷溜俱樂部玩水！　員工幫升等VIP：歡迎來包場

炎亞綸遇「蕾神之錘」貼心苦等：愛情太複雜　籌備實境節目「非戀愛」自嘲：我的能播嗎？

超商「夯番薯機」竟拿來烤蝦　店員拍片掀議！業者致歉回應

憂明金成龍鳳胎「教育費龐大」　許傑輝和屈中恆齊心「籌備基金」

還要再打第4劑！　美國CDC：第3劑打完4個月後「保護力大減」

巴西總統出訪俄羅斯　被要求「5次PCR陰性」才能見普丁

總統被她講成畜生！土耳其女記者1句「皇宮變牛舍」　恐坐牢11年

歐洲Omicron疫情緩解！比利時將重新開放酒吧　西班牙放寬入境限制

美國再次增兵！加派3000陸軍馳援波蘭抗俄

俄羅斯恐發動「飛彈空襲」！　美英日韓等8國急籲公民撤離烏克蘭

日本田徑美少女「奇蹟照」爆造假！真面目曝光　網暴動：P圖前更美

美國官員：拜登與普丁12日將就烏克蘭危機通話

大叔深愛Cosplay假扮聯邦特工　竟拐騙妹子「特訓一年」遭逮

美公布印太戰略　維護台海和平、威嚇軍事侵略

送貓去寵物旅館住4天！　準備接回「氣炸橘公主」臭臉逼視嚇傻媽

快訊／高雄5姊妹「家族8確診」！么妹是日月光主管　接觸同事急隔離

打倒原辰德！BigBoss新庄剛志搭紅色高塔：不想輸

付1千隨便玩！阿兵哥當兵壓力大　自拍「巨雕」喊：給你公狗腰

SEVENTEEN圓佑「喉嚨痛、低燒」確診！密集接觸Hoshi緊急篩檢

「用餐送住房」限時開跑！圓山飯店70周年首波優惠一次看

西蒙斯大學隊友！　中信特攻宣布新洋將「艾斯」加盟

大陸點頭！　批准輝瑞新冠藥Paxlovid進口註冊

12星座全年愛情運公開！最旺TOP 3　牡羊修成正果、天蠍遇見新對象

香港醫療快崩潰！醫院主管曝「病房淪陷」　疫情下月才達最高峰

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

國際熱門新聞

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

日本田徑美少女「奇蹟照」爆造假！真面目曝光

俄烏局勢一觸即發　美股重挫503點

大叔Cosplay扮聯邦特工　竟拐騙妹子「特訓一年」

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

北韓「天才IT軍官」脫北！涉多項機密被逮　結局超慘

烏克蘭美人計　正妹士兵自拍「乳波誘惑」

WHO：疫情大流行急性發病期可能今年結束

法科學家昔發現HIV得諾貝爾獎　今反疫苗黯然離世

拜登解凍阿富汗1900億元資產　950億賠給911受害者

北韓女老師「偷帶學生看禁片」還親自示範　恐遭處決

快訊／拜登把阿富汗70億美元資產解凍

美警告：俄隨時可能入侵烏克蘭　包括目前冬奧期間

男友私約85女被打槍　女崩潰：寧願被劈

更多熱門

相關新聞

上海新增1例台灣輸出　9日飛抵浦東機場

上海新增1例台灣輸出　9日飛抵浦東機場

大陸又見台灣輸出！上海今日上午通報，2月11日通過口岸聯防聯控機制，報告7例新增境外輸入性新冠肺炎確診病例，其中病例7為台灣居民，本月9日從台灣飛抵上海浦東國際機場。

屏東女醫一家3口確診　2天急篩1352人出爐

屏東女醫一家3口確診　2天急篩1352人出爐

研究：染疫孕婦病毒入侵胎盤　導致胎死腹中

研究：染疫孕婦病毒入侵胎盤　導致胎死腹中

確診者足跡到台灣燈會大虎港橋11hr被消失　高衛生局給答案

確診者足跡到台灣燈會大虎港橋11hr被消失　高衛生局給答案

「反疫苗示威」癱瘓美加貿易要道

「反疫苗示威」癱瘓美加貿易要道

關鍵字：

世界疫情國際焦點新冠肺炎比利時酒吧

讀者迴響

熱門新聞

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

蔡依林素顏走春！　下半身特殊「前衛穿搭」驚呆網

台灣凌晨00：43地震　台北搖8秒

峮峮拍寫真集脫了！　只穿內衣褲自拍「洩深邃事業線」

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

昆凌懷三胎最新自拍「上圍激增」　超狂孕期狀態曝光！

陳竹音入籍大陸　黃安拒跟上：能拿我怎麼辦？

喜劇演員猝死在飯店！死因出爐

盧學叡「1天吃5餐↑」胖到高血壓！1年甩40kg變個人

一道閃電劃過！「550隻羊」當場翻肚死亡

本土多串爆發！醫點名「這串20人要注意」

同事請假竟是「去參加冬奧」還摘銅牌

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

男扶車禍母子　被反告過失傷害

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」
龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面