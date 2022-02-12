220kg人妻「狂甩142kg」變絕美女神爆紅　突傳器官衰竭命危！

▲ 里德減肥前後對比驚人。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國印第安納州一名女子過去重達220公斤，與丈夫結婚後決心減肥，靠著運動及健康的飲食習慣，2年內成功甩肉142公斤，搖身成為美麗人妻，因此在網路上爆紅，吸引百萬人追蹤，近日卻傳出命危消息。丈夫公開她躺在加護病房的虛弱模樣，震驚眾多粉絲。

根據《每日郵報》，31歲女子里德（Lexi Reed）和丈夫丹尼（Danny）2016年因勵志的減肥故事一舉成名。他們2015年結婚，當時夫妻倆體重相加達到347公斤，決心減肥後戒掉速食，自己下廚，每周上健身房5至6次，二年後里德從485磅（220公斤）減到173磅（78公斤），足足掉了142公斤，丹尼也甩肉95磅（43公斤）。

▲ 里德和丹尼加起來共減了185公斤。（圖／翻攝自IG）

里德2017年曾發文表示，「我們沒有節食計畫、手術或私人教練，卻擁有彼此和每天繼續努力的動力」，起初也沒想到能在短時間內瘦身有成，但開始減肥後夫妻感情變得更加緊密，也對始終愛她、支持她的丹尼表示感激。

她過去8年來持續在IG記錄減肥心路歷程，粉絲多達121萬人，去年9月曾分享體重巔峰與當時的對比照，提到她在疫情大流行期間復胖，但很高興自己能健康活著，也強調會馬上開始控制體重，絕不會變回過去的模樣。

▲ 里德目前仍在醫院接受治療。（圖／翻攝自IG）

然而，丹尼10日發文表示，里德近日生了重病，完全沒有食慾，就醫後被送進加護病房，目前正使用呼吸器，處於昏迷狀態，且開始出現器官衰竭。醫師還向丹尼表示，如果再晚一點送醫，「她可能就活不下去了。」丹尼也公開病重的里德躺在病床上的照片，只見她身上插滿管子和電線，正接受透析治療。

體重快速減少或增加都可能導致腎衰竭，但目前尚不清楚里德的病情是否因減重而起。丹尼僅提到，里德正努力康復，衷心感謝粉絲的關心，「讓她恢復健康是最重要的事。」