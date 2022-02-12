熱心男幫扶車禍母子！慘遭反咬「告過失傷害」　害一年生活超煎熬

▲好心扶車禍母子，他事後秒被告過失傷害，害一整年日子超煎熬。（示意圖／記者林冠瑜攝）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆料公社」表示，他前年底（2020年）騎車時，看見一對雙載母子發生車禍，機車壓著母子的腿部，加上引擎還發動中，就好心協助把事故車牽起熄火，不料因此被對方提告過失傷害，儘管事後事故鑑定委員會、檢方還他清白，一整年跑警局、地檢署及內心遭受的煎熬，讓他非常心寒。

原PO表示，他前年底騎車行經彰化員林往花壇方向，被一輛母子雙載機車超車，但不久後母子就追撞一輛四輪代步車倒地，「通過事故現場後，發現母子的機車倒地，壓到2人的腳，機車倒地還發動中」、「我出於善心，所以停下來把事故機車熄火牽起，馬上報案，然後我就被告了……」。

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所幸經過一年多的調查，事故鑑定委員會根據監視畫面，判定他沒有任何肇事責任，是母子超越他的車後，沒注意前方路況才會追撞電動四輪車，「我跟騎四輪車的阿伯阿伯都被母子告過失傷害，一整年做了3次筆錄，上了地檢署1次，心裡承受的煎熬、無辜……若事情發生在各位身上，贊成反告母子誣告嗎？」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「雖然告成的機率不大，但要白白吞下這口氣，真的很難」、「以後要當好人，先錄影存證，就像買貨開箱一樣，還有旁邊最好有證人可以證明」、「無論告與不告，先恭喜原PO卸下心中的大石頭，司法已還你清白」。

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