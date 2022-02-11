年後轉職潮來臨　桃竹苗地區舉辦徵才活動陸續登場

▲年後轉職潮來臨，勞動力發展署桃竹苗分署舉辦徵才活動陸續登場。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應農曆年後轉職潮，勞動力發展署桃竹苗分署為協助求職民眾尋得好工作、雇主順利媒合好人才，將自2月14日起在桃園、中壢、新竹、竹北、苗栗等地區辦理11場實體徵才活動，130家廠商釋出近7,800名職缺，歡迎尋職民眾前往參加。

桃竹苗分署長賴家仁11日表示，年後首場徵才活動自2月14日於新竹就業中心開跑，系列活動包含2月16日中壢場、2月21日竹北場、2月22日新竹場等場次，參加廠商眾多、職缺豐富，計有日月光、矽格、欣興電子、環球晶圓、煙波大飯店、太平洋SOGO、和億生活、乾杯等廠商，其中薪資最高上看7萬。

另因應產業人才需求系列徵才活動，特別邀請「太陽能產業」、「連鎖餐飲服務業」、「半導體製造業-晶圓及IC封裝」、「印刷電路板製造業(PCB)」等產業知名廠商及連鎖企業參與徵才，釋出包含維運工程師、設備工程師、研發工程師、餐廳經理、半導體工程師等多元優質職缺，現正熱情招募中，有興趣的民眾除了參與本次系列徵才活動外，亦可洽就業中心，將有專人提供服務。配合防疫，參加徵才民眾，將進行量測體溫、酒精消毒、實名制登記入場並請佩戴好口罩守護你我健康，