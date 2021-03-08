求職照過來！　雲嘉南分署3月連辦57場徵才活動

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署徵才服務持續不斷，3月9日至31止，預計將馬拉松式辦理57場徵才活動，釋出逾4500個職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆年後是轉職的高峰期，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署徵才服務持續不斷，3月9日至31止，預計將馬拉松式辦理57場徵才活動，釋出逾4500個職缺，其中不乏電子、電機、化工、資訊、服務等各式工作求才，想轉職或待業中的民眾可以好好把握機會。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署3月份於雲嘉南地區合計將辦理57場徵才活動，釋出4531個工作機會，其中「台南區｣有30場3257個職缺，群創光電開出薪資41至51K起跳徵製程設備工程師；「嘉義區｣有7場徵才619個職缺，包括耐斯企業誠徵研發人員及資訊程式設計師，薪水27至40K、嘉鋼精密則徵工務人員起薪28至45K；「雲林區｣有20場徵才提供655個職缺，宇榮高爾夫科技需機電維修工務主管，薪資30至50K、利勤實業則徵營建工程師35至60K，會計、總務專員薪資也有25至48K不等。

劉邦棟分署長說，分署配合中央各項防疫政策及求職求才需求，年後實體徵才皆以小型或單一廠商徵才為主，3月份配合雇主需求幾乎每天都有徵才活動，防疫措施更不可少，每場徵才都會為求職者量測體溫、手部消毒，在雇主面談區、民眾填寫區及座位空間的安排上都拉大間距，同時每場徵才的詳細內容都同步刊登在台灣就業通網站，鼓勵民眾在家就可以上網投履歷。

尋職的同時，劉邦棟也鼓勵待業中或是計畫轉職的民眾，善用政府資源，先花3-6個月時間培養一技之長或充實技能，例如分署自辦職前訓練課程本次開設15種職類、預計招訓325人次，受理報名至4月6日止；自辦在職訓練課程則預計開設38職類、招訓693人次，4月23日截止報名，自辦職前學費全免，詳細開課內容及徵才訊息可洽雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、虎尾、斗六就業中心，或上雲嘉南分署官網（https://s.yam.com/6ydcN）及台灣就業通網站（https://s.yam.com/V6vrf）查詢。

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