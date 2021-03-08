　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

求職照過來！　雲嘉南分署3月連辦57場徵才活動

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署徵才服務持續不斷，3月9日至31止，預計將馬拉松式辦理57場徵才活動，釋出逾4500個職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署徵才服務持續不斷，3月9日至31止，預計將馬拉松式辦理57場徵才活動，釋出逾4500個職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆年後是轉職的高峰期，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署徵才服務持續不斷，3月9日至31止，預計將馬拉松式辦理57場徵才活動，釋出逾4500個職缺，其中不乏電子、電機、化工、資訊、服務等各式工作求才，想轉職或待業中的民眾可以好好把握機會。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署3月份於雲嘉南地區合計將辦理57場徵才活動，釋出4531個工作機會，其中「台南區｣有30場3257個職缺，群創光電開出薪資41至51K起跳徵製程設備工程師；「嘉義區｣有7場徵才619個職缺，包括耐斯企業誠徵研發人員及資訊程式設計師，薪水27至40K、嘉鋼精密則徵工務人員起薪28至45K；「雲林區｣有20場徵才提供655個職缺，宇榮高爾夫科技需機電維修工務主管，薪資30至50K、利勤實業則徵營建工程師35至60K，會計、總務專員薪資也有25至48K不等。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署徵才服務持續不斷，3月9日至31止，預計將馬拉松式辦理57場徵才活動，釋出逾4500個職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟分署長說，分署配合中央各項防疫政策及求職求才需求，年後實體徵才皆以小型或單一廠商徵才為主，3月份配合雇主需求幾乎每天都有徵才活動，防疫措施更不可少，每場徵才都會為求職者量測體溫、手部消毒，在雇主面談區、民眾填寫區及座位空間的安排上都拉大間距，同時每場徵才的詳細內容都同步刊登在台灣就業通網站，鼓勵民眾在家就可以上網投履歷。

尋職的同時，劉邦棟也鼓勵待業中或是計畫轉職的民眾，善用政府資源，先花3-6個月時間培養一技之長或充實技能，例如分署自辦職前訓練課程本次開設15種職類、預計招訓325人次，受理報名至4月6日止；自辦在職訓練課程則預計開設38職類、招訓693人次，4月23日截止報名，自辦職前學費全免，詳細開課內容及徵才訊息可洽雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、虎尾、斗六就業中心，或上雲嘉南分署官網（https://s.yam.com/6ydcN）及台灣就業通網站（https://s.yam.com/V6vrf）查詢。

養出水潤、零細紋嫩肌
 

ET快訊
夜晚傳來不明搖床聲！　她進房驚見「人狗激戰」嚇歪秒存證
婚變福原愛！　江宏傑《全明星》春酒首現身
獨／「沒人要才來我家」被婆婆狂罵：下賤！前空姐夫妻還原真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

山老鼠機車停合歡山露餡　衝撞警車仍被人贓俱獲

新店寶高智慧園區將公告招商中　申請至4／6截止投資新北趁現在

「奶爸」越來越多！　鄭寶清：男廁也要增設育嬰台

芭比台灣時裝秀　新北市圖泰山分館展出百件作品

心靈環保願景！相會善知識心殿堂　歡迎報考法鼓文理學院

中原校友研發迷你空氣淨化器　給您隨時享受好空氣

長草了！鯉魚潭「庫底草原」重現　水位創新低衝擊大台中用水

連10天喝含糖飲料　引發頭暈血糖飆高　阿北：解渴

宜蘭綠色博覽會3／27登場　新北宜蘭共推夥伴縣市週有好康

獨／「老了沒人要才來我家」被婆婆狂罵：下賤！前空姐夫妻還原真相

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

山老鼠機車停合歡山露餡　衝撞警車仍被人贓俱獲

新店寶高智慧園區將公告招商中　申請至4／6截止投資新北趁現在

「奶爸」越來越多！　鄭寶清：男廁也要增設育嬰台

芭比台灣時裝秀　新北市圖泰山分館展出百件作品

心靈環保願景！相會善知識心殿堂　歡迎報考法鼓文理學院

中原校友研發迷你空氣淨化器　給您隨時享受好空氣

長草了！鯉魚潭「庫底草原」重現　水位創新低衝擊大台中用水

連10天喝含糖飲料　引發頭暈血糖飆高　阿北：解渴

宜蘭綠色博覽會3／27登場　新北宜蘭共推夥伴縣市週有好康

獨／「老了沒人要才來我家」被婆婆狂罵：下賤！前空姐夫妻還原真相

緬甸全國大罷工反政變！臉朝下頭骨外露　3名示威者遭擊斃

綠營做江啟臣民調　國民黨揭政治算計：這招用多了無效

山老鼠機車停合歡山露餡　衝撞警車仍被人贓俱獲

52K公務員被吃光薪水！驚見女友「偷存200萬」　她委屈：我辛苦存的

紅毛猩猩向河中巡守員伸手「我拉你起來吧！」　結局心碎了XD

打拼多年買3套房！公婆逼「拿出一套送小叔」她超爽反擊　

網紅媽媽存「美元保單」　6年存款倍漲！

新店寶高智慧園區將公告招商中　申請至4／6截止投資新北趁現在

鄧紫棋曝兒時影片「肉肉臉萌翻」！　懷念去世外婆身影…網友哭了

他拜月老抽到上上籤！曖昧女全脫單　網解籤驚見「黑暗2字」嚇傻

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

地方熱門新聞

嘉義知名川菜館歇業烤鴨成絕響

重機騎士綠燈用力催！下秒女友慘摔

獨／公婆反咬自導自演前空姐夫妻出面了

憲兵訓練中心違法砍樹　新北市府重罰25萬

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

日月潭月牙灣水位下探

苗鯉魚潭庫底草原重現　水位創新低

酒醉男滿身是血學生宿舍叫囂

雲林古蹟活化　眷村戰備水池滑板比賽登場

苗栗縣警局感謝女警執勤辛苦！　局長親送玫瑰花「煮雞湯」超暖心

台南檢警全力掃蕩幫派

連10天喝含糖飲料　阿北血糖飆高

新住民姐妹Pk家鄉菜　奪冠料理有恩愛味

影／台電超高壓板橋龍潭段竣工！深山18年建105電塔

更多熱門

相關新聞

面試被問為何應徵？他神回被台積電主管讚爆

面試被問為何應徵？他神回被台積電主管讚爆

許多人在面試時，除了會被檢視專業能力外，也幾乎都會面臨的一道題目「為什麼應徵我們公司？」一名網友透露，日前在面試時被問到該題卻不知如何回答，因此感到苦惱Po文求助。有過來人分享自身回答的方式，讓台積電主管聽到後也大讚「這答案好多了」。

找工作的人看過來！　這三大產業「含金量」最高

找工作的人看過來！　這三大產業「含金量」最高

轉職潮明顯、七成七求職中　31%敢當裸辭族

轉職潮明顯、七成七求職中　31%敢當裸辭族

雲嘉南空氣品質差　12地區「紅色警示」

雲嘉南空氣品質差　12地區「紅色警示」

面試表格像「身家調查」！他：大家都照填？

面試表格像「身家調查」！他：大家都照填？

關鍵字：

求職雲嘉南徵才活動

讀者迴響

熱門新聞

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

快訊／王思佳當媽媽了！結婚5年報喜：2021全新身分

小薰當媽了！兒子今年上大學

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

喊話福原愛！江宏傑沉默3天再發聲…近況曝

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

遭謝震廷控「害女輕生」：噁心　李友廷回應了

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面