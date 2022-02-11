　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

姊夫留職停薪「監督家族企業」傷警形象　陳玉珍：跟我職權無關　

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

監委紀惠容11日指出，國民黨立委陳玉珍的姊夫、金門縣警局隊長蔡其豪，以「侍親」為由辦理留職停薪，實則赴金門縣烏坵鄉監督家族事業的工程；另蔡其豪屢屢出面協調家族事業「海瑞營造股份有限公司」相關業務，被人投訴，斲傷警察機關形象。對此，陳玉珍回應，報告證明蔡其豪的行為並未違法，各單位須檢討改進的就依法辦理；該報告也證明，這件事跟她從事的立委職權絲毫沒有關聯跟影響。

紀惠容11日指出，監察院接獲兩起來自金門的陳情，一是陳情人戴克忠2019年出租工程用吊貨車，給蔡其豪夫婦的家族企業「海瑞營造股份有限公司」，但車輛遭損毀，且索討修車費未果，向金門縣警察局督察科陳情，督察科以雙方無簽訂契約，該陳情未被受理，陳情人轉向監察院陳情。

另一位陳情人林玉嬌，其丈夫王榮富由蔡其豪主談，與「海瑞營造」簽約，為了趕工，於2019年6月5日公司租了快艇直接到達烏坵工作，事後卻發生工程款糾紛。兩起糾紛是屬私權範圍，依法應循民事訴訟程序解決。

紀惠容也指，至於被訴人蔡其豪經監察院調查，他於2019年5月1日至8月31日期間，以「侍親」為由辦理留職停薪4個月。在這4個月期間，核與申請留職停薪的事由不符。

蔡其豪留職停薪期間於2019年5月27日，在金門縣秀中預拌混凝土廠，由其主談，妻子陳玉玲（陳玉珍胞姊）在場，與王榮富共同簽訂工程施作合約。復於2019年6月26日將戶籍遷至烏坵鄉，並租用民房。另外，蔡其豪於2019年6月28日偕同其妻，再度出面租用戴克忠的吊貨車。再者，依據海軍司令部資料顯示，蔡其豪於2019年7月1日至11日登烏坵島，同年7月15日再次登島，同年8月1日離島，前後共停留29日。

紀惠容說，蔡其豪於監察院詢問時坦承：「因為那是太太的公司，所以去看頭看尾……」、「監督工程是看頭看尾，沒領薪水。」綜上，蔡在留職停薪期間，陸續陪同陳玉玲接洽與其家族事業有關工程的簽約及租用車輛相關事宜，將戶籍遷往烏坵及租用當地民房，並於2019年7月幾近全月皆停留於烏坵，實際從事監督其配偶家族事業承攬軍方營舍興建的工程，不符申請留職停薪的事由，將請警政署加強宣導，覈實察查，避免類此情事再次發生。

再者，蔡其豪對監察院及金門縣警察局的陳述和調查結果不符，例如說待在烏坵一周是散心、探親，但對實際上當時陳玉玲並不在烏坵。另外，蔡稱是以島民名義申請登島，但其實是以「海瑞營造」名義申請登島。

紀惠容表示，蔡其豪設籍烏坵並於當地租用民房，疑有以烏坵島島民身分申請登島，藉以隱蔽及合理化其登島動機，實則從事監督海瑞營造承攬軍方的工程。蔡其豪身為偵查犯罪的司法警察人員，屢屢出面協調家族事業相關業務，肇致民眾不斷陳情，未迴避反成為糾紛事件當事人，斲傷警察機關形象，實有不當。

不過，對於蔡其豪行為是否違法，紀惠容說，確實找不到明確兼職證據，因此無法提出彈劾，而是交由行政機關議處。

►快暗示情人，禮物送這個就對了

►在「無敵海景餐廳」海鮮吃到飽才329元！

ET快訊
昆凌懷三胎最新自拍「上圍激增」　超狂孕期狀態曝光
戀上小娘娘按摩女！豪撒200萬換來「只是敷衍」　董A心碎了
網購族注意！有超商物流卡關　店到店取貨延遲
殖利率5％起跳！4檔「高股息ETF」填息超快　專家建議抱緊
人夫偷用擦擦筆　激戰問「讓妳痛痛？」正宮崩潰
高雄10歲童感染源找到了　急追回13人採檢結果出爐
確診者連2天到秀泰生活　業者緊急回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

四叉貓「三連殺」民眾黨參選人！又1人被起底：就說黨內鬥很兇

姊夫留職停薪「監督家族企業」傷警形象　陳玉珍：跟我職權無關　

台灣民主指數排名亞洲第1、世界第8　蔡英文：感謝全國每一位人民

黃偉哲表態挺莊瑞雄　鍾佳濱：禮貌互動不宜一厢情願解讀

年底縣市長選戰佈局　民進黨選對會2共識：儘速辦理屏東初選

有意願選台北市長？　林佳龍：市政除防疫還有其他議題

趙少康喊話民眾黨重談藍白合　「不合作會被擊破」

福食解禁「安倍晉三比台人早知情」　他轟蔡英文：需要如此卑微？

影／黃偉哲首發聲表態挺莊瑞雄　「農業大縣需要疼惜農民的縣長」

改善性別歧視！「外公外婆」正名了　今起改叫阿公阿嬤、祖父祖母

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

遇超認真員工「拿雨刷」洗車　男驚：我車上的？誤會大了

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

徐乃麟無預警報喜：要當阿公了！　曝小兒子「在美國確診Omicron」

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

四叉貓「三連殺」民眾黨參選人！又1人被起底：就說黨內鬥很兇

姊夫留職停薪「監督家族企業」傷警形象　陳玉珍：跟我職權無關　

台灣民主指數排名亞洲第1、世界第8　蔡英文：感謝全國每一位人民

黃偉哲表態挺莊瑞雄　鍾佳濱：禮貌互動不宜一厢情願解讀

年底縣市長選戰佈局　民進黨選對會2共識：儘速辦理屏東初選

有意願選台北市長？　林佳龍：市政除防疫還有其他議題

趙少康喊話民眾黨重談藍白合　「不合作會被擊破」

福食解禁「安倍晉三比台人早知情」　他轟蔡英文：需要如此卑微？

影／黃偉哲首發聲表態挺莊瑞雄　「農業大縣需要疼惜農民的縣長」

改善性別歧視！「外公外婆」正名了　今起改叫阿公阿嬤、祖父祖母

情侶十指交扣就送九孔鮑魚　問鼎西洋情人節活動送到3／20

四叉貓「三連殺」民眾黨參選人！又1人被起底：就說黨內鬥很兇

羅志祥跳舞到底強不強？　專業舞者分析「有3個很大優點」：強啊

昆凌懷三胎最新自拍「上圍激增」　素顏亮相…超狂孕期狀態曝光！

「妳要看到血流成河嗎？」網友留言挨告恐嚇　《海綿寶寶》救了他

華劇女星驚曝「持修真面目」：連工作人員都認證！

數位人民幣侵台？央行：手機APP下載不代表可使用

姊夫留職停薪「監督家族企業」傷警形象　陳玉珍：跟我職權無關　

戀上小娘娘按摩女！豪撒200萬竟換來「只是敷衍」　董A心碎了

超過8點入住「每小時加收150元」　客嗆黑店！櫃台怒：一晚才600欸

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

政治熱門新聞

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

新店50歲女確診「Ct值16」　3度到過家樂福新店店

快訊／新北大量足跡曝　遍及汐止、新店、新莊、樹林

快訊／新北今爆17例！國小明延後開學？　教育局回應

新北+17「發2063封簡訊」　足跡涵蓋北車、好市多、麥當勞

快訊／新北＋3陰轉陽　汐止可不可店員「這三天」曾到高雄旅遊

快訊／汐止「可不可」增1店員確診　侯友宜：春節有南部旅遊史

藝人陳竹音入籍大陸　陸委會：會註銷她台灣戶籍

快訊／勤業眾信員工確診　職場大樓3301人自主採撿陰性

新店50歲女確診北市足跡曝　曾搭849公車到景美農會

板橋一家四口確診小女兒男友染疫　Ct值36.29、足跡曝光

快訊／新店兄妹2確診　過年出遊台中、苗栗、高雄

快訊／新北、高雄確診者足跡曝　曾去北市大同區、信義區藥局診所

快訊／汐止「可不可」手搖飲員工確診　春節除夕到初三都上班

更多熱門

相關新聞

監委調查陳玉珍姐夫違法兼職　金門警局：已移送懲戒法院

監委調查陳玉珍姐夫違法兼職　金門警局：已移送懲戒法院

國民黨立委陳玉珍的姊夫、金門縣警局隊長蔡其豪被檢舉違法兼職、偽造文書，監察委員紀惠容今（11日）舉行記者會表示，蔡身為偵查犯罪的司法警察人員，卻去監督、協調家族事業工程，擔任主談人，傷害警察機關形象，已函請內政部警政署要求金門縣警察局檢討改進，並議處失職人員，「如果金門縣警察局輕輕放下，恐怕也不符合社會正義，因為金門縣民都在看」。金門縣警察局回應，已依法移送懲戒法院，同時追究相關人員考監責任。

金門市場旁鐵皮屋大火　濃濃黑煙狂竄天際

金門市場旁鐵皮屋大火　濃濃黑煙狂竄天際

全球「瀕危」海豬陳屍金門海灘　死因待確認！海巡幫掩埋

全球「瀕危」海豬陳屍金門海灘　死因待確認！海巡幫掩埋

陳菊主持工作檢討會議　期許不負外界期待

陳菊主持工作檢討會議　期許不負外界期待

大陸人民登陸烏坵要塞　監院力促檢討改進

大陸人民登陸烏坵要塞　監院力促檢討改進

關鍵字：

陳玉珍蔡其豪監察院金門

讀者迴響

熱門新聞

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

看護中樂透！爽到不會煮飯：晚餐叫媽弄

即／高雄保時捷男持槍搶銀行

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

陸網爆李靚蕾「可能要坐牢」！　洩王力宏訴訟進度

即／高雄暴增13例！大量足跡公布

網瘋猜《華燈初上》兇手「是女生」！

快訊／今本土+18！境外暴增61例

擁影響力「YouTuber是誰？」　網一致點名他

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

快訊／李靚蕾五點反控「慘被王力宏凍結帳戶」

即／高雄10歲童聚餐感染源出爐

出奇招潑蟑討債　主嫌恐嚇罪判6月

更多

最夯影音

更多
「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨
龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

遇超認真員工「拿雨刷」洗車　男驚：我車上的？誤會大了

遇超認真員工「拿雨刷」洗車　男驚：我車上的？誤會大了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面