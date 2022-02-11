陳玉珍姐夫違法兼職　監委要金門警局檢討「輕輕放下傷害社會正義」

▲監察委員紀惠容舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委陳玉珍的姊夫、金門縣警局隊長蔡其豪被檢舉違法兼職、偽造文書，監察委員紀惠容今（11日）舉行記者會表示，蔡身為偵查犯罪的司法警察人員，卻去監督、協調家族事業工程，擔任主談人，傷害警察機關形象，已函請內政部警政署要求金門縣警察局檢討改進，並議處失職人員，「如果金門縣警察局輕輕放下，恐怕也不符合社會正義，因為金門縣民都在看」。

媒體報導，蔡其豪2019年向金門縣警局申請4個月侍親假，依規定留職停薪期間，理應陪伴父母，卻有民眾檢舉，實際上他是到陳玉珍家族承攬的軍方工程當監工，涉嫌偽造文書，並違反《公務員服務法》不得兼職的規定。

紀惠容今天舉行記者會表示，監察院共接獲兩起相關陳情案，一是陳情人戴克忠借工程用吊貨車給蔡其豪夫婦，但車輛遭毀損，向金門縣警察局陳情未果，因此轉向監院陳情，二是陳情人林玉嬌與陳玉珍家族事業「海瑞營造」發生工程款糾紛。紀說，監察院無法處理兩名陳情人與蔡其豪的民事糾紛，但必須釐清蔡其豪留職停薪、金門縣警局為何沒受理陳情、烏坵島登島規定等3面向。

紀惠容表示，蔡其豪以「侍親」為由辦理留職停薪，實則赴金門縣烏坵鄉監督家族事業的工程，與申請留職停薪的事由不符，且蔡屢屢出面協調家族事業「海瑞營造」相關業務，未注意迴避，成為糾紛的被訴人，傷害警察機關形象。但她也坦承，因為沒有查到蔡其豪兼職的證據，因此並未彈劾，而是建議由行政機關議處。

紀惠容並指，蔡其豪對於監察院、金門縣警察局的陳述與調查結果不符，例如蔡主張他在烏坵島待了1周左右，是為了陪太太散心，但經監察院調查，蔡其豪的太太陳玉玲在當時根本不在烏坵島，且蔡也不是用島民身份登島，而是以海瑞營造名義申請登島。

此外，紀惠容表示，由於金門縣烏坵鄉為軍事管制區，非當地居民均需於登島前14日提出申請及完成安全審核，始可登島；工程施作人員則應檢具名冊，事先申請。但陳情人卻說2019年6月5日搭乘海瑞營造公司租用的快艇直接到達烏坵島，與管制規定不符，海軍司令部又無法提供該員進出管制的完整資料，疑有人員管制漏洞，監察院亦請海軍司令部確實查明實情並檢討改進。