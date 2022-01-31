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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

上任二度主持工作檢討會議　陳菊期許監院不負外界期待

▲▼新任監察院長陳菊。（圖／記者湯興漢攝）

▲監察院長陳菊。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

監察院近日舉行110年度工作檢討會議，院長陳菊表示，這次的工作檢討會議是第6屆監察委員，自從2020年8月1日上任以來，第二次舉辦年度工作檢討會議，除了呈現各項職權重要績效，更展現新年度的展望及未來。

陳菊也說，過去一年歷經疫情震盪起伏，監察院秉持憲法賦予職責，期許大家一起面對所有挑戰，克盡職守，執行監察職權、人權保障及促進等各項院務工作，勉勵所有同仁不斷自我惕勵，不負外界期待及人民信賴。

陳菊也說，監察院是一個大家庭，感謝大家過去一年來的努力，為工作兢兢業業，期許大家互相包容、再接再厲，並祝福工作順利、闔家平安，新年快樂。

本次工作檢討會議分別由內政及族群委員會召委施錦芳、外交及國防委員會召委賴鼎銘、社會福利及衛生環境委員會召委蕭自佑、財政及經濟委員會召委賴振昌、教育及文化委員會召委范巽綠、交通及採購委員會召委葉宜津、司法及獄政委員會召委林國明、國家人權委員會副主委趙永清及審計部審計長陳瑞敏等人報告110年度工作成果。

另外，監察院7個常設委員會、國家人權委員會及審計部分就工作概況、工作績效、工作檢討重點及未來展望等提出報告，並提出各項檢討及改善建議，並對其自身職掌提出各項策進作為及計畫。

監察院秘書長則朱富美報告110年度院務工作，包含舉行諮詢委員會議、研議「懲戒案件研提再審機制」、參與陽光法令研修、辦理調查人員及高階主管研習訓練、出版「監察院90周年特刊」、舉辦院慶系列活動、更新院區工程等；並持續強化數位發展、資安防護、國際交流等工作。

朱富美表示，監察院未來仍將繼續精進相關行政作為，如推動陳情人視訊陳情、厚植調查知能、深化國際監察交流、維護古蹟永續使用、建置數位化會議室等。

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