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大陸人民順利登陸烏坵要塞　監院力促主管機關檢討改進

▲陸戰隊烏坵守備指揮部是全島作戰指揮中心。（圖／記者林健華攝）

▲海軍陸戰隊烏坵守備指揮部是全島作戰指揮中心。（圖／記者林健華攝）

記者林銘翰／台北報導

監察院近日表示，海巡署金馬澎分署對轄區內海域至海岸安全調查及安全維護之執行不力，海軍陸戰隊烏坵守備大隊衛哨勤務的執行也未盡落實，導致大陸人民順利登陸要塞堡壘地帶，均核有違失。

監察院說明，海洋委員會海巡署、國防部海軍司令部對所屬監督不周，亦有怠失，監察院曾於2021年8月19日通過監察委員紀惠容、浦忠成的提案，糾正海巡署及海軍等單位。

糾正案文指出，海巡署金馬澎分署及艦隊分署對轄區內海域至海岸安全調查及安全維護的執行不力，無法有效防止大陸人民非法偷渡入國；另外，海軍陸戰隊指揮部烏坵守備大隊相關崗哨衛哨勤務的執行也未盡落實，巡管不足。

糾正案文認為，現有警監範圍存在罅隙，各項巡查、管控及督輔導作為均有闕漏，導致大陸人民順利登陸要塞堡壘地帶，均核有違失。

監察院表示，經過提案糾正後追蹤近半年，行政院已督飭海洋委員會、海巡署及國防部海軍司令部採行相關檢討改進措施，包括辦理疏責人員議處；海巡署採行強化岸際勤務、增派岸際巡邏、強化區域巡查工作、增派機動守望兼安檢勤務。

另外，海軍司令部則採行海岸監視哨前推、增加巡查頻次、增購輔助監視器材、將監控畫面同步至戰情室等策進作為，對提升海防安全洵有助益。

監察院強調，未來將持續關注，建請行政院應本於權責，落實督導所屬貫徹執行，並控管後續作為。

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