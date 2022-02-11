疫情燒入校園、再增5例確診　總數達1064例

▲今天中小學開學。（圖／記者湯興漢攝，照片人物與本新聞無關）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，台灣本土疫情持續延燒，今（11日）新增79例確定病例，包括18例本土及61例境外移入，而根據教育部公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，各級學校新增5例確診個案，包括3例本土案例、2例境外移入，其中本土病例連續7天有新增個案，目前校園累計總數達1064例。

近期國際疫情因Omicron病毒而延燒，累計到今天為止，全球染疫人數超過4.06億人，各國疫情持續蔓延，台灣本土也爆發群聚感染，今天新增18例本土確診病例，另有61例境外移入，總計新增79例。

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▲校園今天再增5例確診，總數達1064例。（圖／教育部提供）

本土疫情連環爆，今天中小學開學，根據教育部公布最新統計資料，今天各級學校學生確診總數新增5例，其中3例為本土確診案例，包括大專校院、高中及幼兒園各新增1例，也讓本土確診總數來到810例，而且連續7天都有本土新增個案，810例當中，228例為本土大專校院生，高中生129例、國中生123例、國小生212例，還有118例幼兒園生。

今天新增2例境外移入個案，都是境外大專校院學生，確診總數來到252例，其中大專校院學生212例，境外移入高中生37例，國中生1例，國小生4例。