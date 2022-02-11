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疫情燒入校園、再增5例確診　總數達1064例

▲▼寒假結束開學第一天，台北市長柯文哲與教育局長曾燦金一早便到景美國小視察開房防疫工作，並發放開學小禮物給到校上學學生。（圖／記者湯興漢攝）

▲今天中小學開學。（圖／記者湯興漢攝，照片人物與本新聞無關）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，台灣本土疫情持續延燒，今（11日）新增79例確定病例，包括18例本土及61例境外移入，而根據教育部公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，各級學校新增5例確診個案，包括3例本土案例、2例境外移入，其中本土病例連續7天有新增個案，目前校園累計總數達1064例。

近期國際疫情因Omicron病毒而延燒，累計到今天為止，全球染疫人數超過4.06億人，各國疫情持續蔓延，台灣本土也爆發群聚感染，今天新增18例本土確診病例，另有61例境外移入，總計新增79例。

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▲▼校園再增5例確診，總數達1064例。（圖／教育部提供）

▲校園今天再增5例確診，總數達1064例。（圖／教育部提供）

本土疫情連環爆，今天中小學開學，根據教育部公布最新統計資料，今天各級學校學生確診總數新增5例，其中3例為本土確診案例，包括大專校院、高中及幼兒園各新增1例，也讓本土確診總數來到810例，而且連續7天都有本土新增個案，810例當中，228例為本土大專校院生，高中生129例、國中生123例、國小生212例，還有118例幼兒園生。

今天新增2例境外移入個案，都是境外大專校院學生，確診總數來到252例，其中大專校院學生212例，境外移入高中生37例，國中生1例，國小生4例。

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