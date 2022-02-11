　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

法籍台人秀5種台本土語言　提醒勿忘「自己阿嬤語言」

▲▼世界母語日啟動記者會上，教長潘文忠與活動大使吉雷米。（圖／教育部提供）

▲世界母語日啟動記者會，教長潘文忠（左）與活動大使吉雷米。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

聯合國教科文組織將每年2月21日定為「世界母語日」，為向各界推廣重視本土語言，教育部號召社教館所及各縣市圖書館一起加入響應活動，並由法籍台灣人吉雷米擔任活動大使，吉雷米今（11日）大秀台語等5種台灣本土語言，提醒台灣人若連「自己阿嬤的語言」都不會說就真的很可惜，教長潘文忠也提醒各界重視本土語言，今天不開始講母語，未來就只能懷念母語或研究母語。

為響應即將到來的「世界母語日」，教育部今天舉辦「現在開始 說我們的話―響應『世界母語日』啟動記者會」，邀請熱愛台灣本土語言文化的「吉雷米」擔任活動大使，並由部長潘文忠為活動大使吉雷米抽出任務卡，邀請吉雷米展開本土語言挑戰任務活動，說出客家語、閩南語、阿美語、布農語等台灣本土語言

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼今天世界母語日啟動記者會上，教長潘文忠與活動大使吉雷米一起提醒民眾要重視本土語言。（圖／教育部提供）

▲▼世界母語日啟動記者會上，教長潘文忠與活動大使吉雷米。（圖／教育部提供）

16年前從法國普羅旺斯來到台灣花蓮的吉雷米，現在已取得台灣身分證，並能說客家語、閩南語、阿美語、布農語、台灣手語等5種台灣本土語言，吉雷米說，擔任活動大使是一個使命，若外國人都這麼認真地學習台灣語言，希望對台灣本地人能有帶動與鼓勵效果，若「自己阿嬤的語言」都不會說，那就真的很可惜。

潘文忠在致詞時提醒各界重視本土語言，他說，「母語斷，文化滅」，今天不開始講母語，未來就只能懷念母語或研究母語，而近年本土語文競賽，從演講轉變為情境式，不再只著重背誦和演出，讓語言真正在生活中確實使用，而近年推動將本土語言課程延伸到國高中，在與社會各界對話過程中充滿艱辛與挑戰，但是沒有挑戰就能實施，母語保存就不會那麼困難。

教育部表示，響應「世界母語日」活動即日起熱鬧展開，活動內容豐富有趣，包含本土語言導覽、說故事活動、本土劇團展演及歌仔戲演出等，活動場次超過50場，除各級學校響應世界母語日外，今年共有10所教育部所屬國立社教館所及各縣市公共圖書館，將2月中下旬串連響應世界母語日活動，相關活動資訊可到「教育部本土語言資源網」瀏覽。

►快暗示情人，禮物送這個就對了

►在「無敵海景餐廳」海鮮吃到飽才329元！

ET快訊
快訊／太原夜市確定熄燈！　最後營業日曝光
快訊／新北＋3　可不可店員「這三天」曾到高雄旅遊
本土Omicron症狀分析一次看！　成人最常喉嚨痛
快訊／李靚蕾控「慘被王力宏凍結帳戶」：子女扶養費也不付
快訊／高雄+13！入住防疫旅館遭傳染　再傳12親友
快訊／《RM》哈哈確診！　主持群染疫第4人
快訊／高雄大量足跡出爐　逛台灣燈會、吃丹丹漢堡
快訊／「可不可」增1員工確診！　放假曾到中南部玩
快訊／高雄情侶群聚擴及砂石廠+12！　老闆女兒確診「台南唸高
快訊／跨縣市5姐妹染疫擴大！　新北大姐、高雄五妹都確診
快訊／高雄10歲童過年聚餐確診　不明感染源找到了！　
桃園+2「日翊物流一家七口確診」　其中1人未隔離
板橋群聚染Omicron定序出爐！　打工妹男友確診
快訊／陸委會「將註銷她台灣戶籍」　陳竹音回應了
快訊／今本土+18！　境外暴增61例
LIVE／女高中生一家三口確診！　陳其邁最新說明
LIVE／南北確診連爆！　陳時中最新說明
36D辣女無套吹！　老司機掏3000洗殘廢澡慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄情侶檔擴及砂石場「定序與高雄港相符」　羅一鈞：從2方向溯源

中研院發表自製「Omicron次世代疫苗」　陳時中：期許繼續努力

Omicron境外基因定序+18「多是從亞洲國家來」　國內累計246例本土

桃園高雄2防疫旅館爆群聚　3境外移入改判本土案例

台中第三大！太原夜市確定月底熄燈　業者爭取續租不成恐成絕響

玩遊戲卡關！遇陌生外國人救援　她科普台灣收熱情回應「小籠包」

本土Omicron症狀分析一次看！兒童發燒比例高　成人最常喉嚨痛

大伯收編浪浪卻「沒錢買飼料」！　她怒：只給吃骨頭

民眾質疑「入境唾液採檢」有疑慮！指揮中心：美日紐澳都在用

第22期133萬人預約「預約率8成5」　莫德納最熱門幾乎搶光

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

徐乃麟無預警報喜：要當阿公了！　曝小兒子「在美國確診Omicron」

遇超認真員工「拿雨刷」洗車　男驚：我車上的？誤會大了

明金成遺照曝光！遺孀親挑「這張就是帥」　林依晨赴靈堂…黃鐙輝承諾「當龍鳳胎乾爹」

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

高雄情侶檔擴及砂石場「定序與高雄港相符」　羅一鈞：從2方向溯源

中研院發表自製「Omicron次世代疫苗」　陳時中：期許繼續努力

Omicron境外基因定序+18「多是從亞洲國家來」　國內累計246例本土

桃園高雄2防疫旅館爆群聚　3境外移入改判本土案例

台中第三大！太原夜市確定月底熄燈　業者爭取續租不成恐成絕響

玩遊戲卡關！遇陌生外國人救援　她科普台灣收熱情回應「小籠包」

本土Omicron症狀分析一次看！兒童發燒比例高　成人最常喉嚨痛

大伯收編浪浪卻「沒錢買飼料」！　她怒：只給吃骨頭

民眾質疑「入境唾液採檢」有疑慮！指揮中心：美日紐澳都在用

第22期133萬人預約「預約率8成5」　莫德納最熱門幾乎搶光

111年上半年役男申請服一般替代役甄選作業　2／11起受理申請

17歲少年術後醒來母語全忘！改說一口流利英語　專家：全世界僅8例

過完年龍袍變小小兵裝　歐告「哀怨眼神」笑翻網：瞬間掉級

獨／駕保持捷搶銀行怪盜起底　7年前豪擲300萬買車送妻還PO網炫耀

高雄情侶檔擴及砂石場「定序與高雄港相符」　羅一鈞：從2方向溯源

中研院發表自製「Omicron次世代疫苗」　陳時中：期許繼續努力

Omicron境外基因定序+18「多是從亞洲國家來」　國內累計246例本土

桃園高雄2防疫旅館爆群聚　3境外移入改判本土案例

初見10分鐘收編！賓士喵進門2天黏TT　爸疑：養到狗了？

羽生結弦忍踝傷拚4周半跳：右腳沒什麼感覺　坦承失望但沒遺憾

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

生活熱門新聞

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

快訊／台南某私校「學生確診」！校方緊急停課

中研院發表Omicron次世代mRNA疫苗

快訊／今本土+18！境外暴增61例

台南私立中學生確診　家長驚恐對話曝光

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

即／台南私校女學生確診！Ct值僅16

跑山女神邪惡視角「UU超晃」　18秒影片曝光

快訊／台南私校生確診　YMCA緊急停課2天

台中正妹修手機螢幕！私人照片被看「4分鐘」氣炸

可不可手搖妹「過年上6天班」還染疫！網心疼

兩千萬全新透天厝店面拿來開鹹酥雞

擁影響力「YouTuber是誰？」　網一致點名他

更多熱門

相關新聞

本土校園再增5例確診

本土校園再增5例確診

受到Omicron病毒影響，台灣本土疫情持續延燒，今（10日）本土暴增37例確診，而根據教育部公布最新統計資料，截至今天17時30分為止，各級學校新增7例確診個案，包括5例本土案例、2例境外移入，其中本土病例連續6天有新增個案，目前校園累計總數達1059例。

教部鼓勵教保人員組社群自發共學

教部鼓勵教保人員組社群自發共學

36%學生任交通導護違兒童公約

36%學生任交通導護違兒童公約

教部尊重雙北提高防疫標準

教部尊重雙北提高防疫標準

教部砸近20億元助大專改善宿舍

教部砸近20億元助大專改善宿舍

關鍵字：

世界母語日教育部本土語言潘文忠

讀者迴響

熱門新聞

看護中樂透！爽到不會煮飯：晚餐叫媽弄

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

陸網爆李靚蕾「可能要坐牢」！　洩王力宏訴訟進度

即／高雄保時捷男持槍搶銀行

快訊／台南某私校「學生確診」！校方緊急停課

中研院發表Omicron次世代mRNA疫苗

出奇招潑蟑討債　主嫌恐嚇罪判6月

網瘋猜《華燈初上》兇手「是女生」！

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

媽寶男「母子共浴」喊超爽！女友看呆了

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

快訊／今本土+18！境外暴增61例

台南私立中學生確診　家長驚恐對話曝光

更多

最夯影音

更多
「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨
17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面