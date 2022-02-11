法籍台人秀5種台本土語言　提醒勿忘「自己阿嬤語言」

▲世界母語日啟動記者會，教長潘文忠（左）與活動大使吉雷米。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

聯合國教科文組織將每年2月21日定為「世界母語日」，為向各界推廣重視本土語言，教育部號召社教館所及各縣市圖書館一起加入響應活動，並由法籍台灣人吉雷米擔任活動大使，吉雷米今（11日）大秀台語等5種台灣本土語言，提醒台灣人若連「自己阿嬤的語言」都不會說就真的很可惜，教長潘文忠也提醒各界重視本土語言，今天不開始講母語，未來就只能懷念母語或研究母語。

為響應即將到來的「世界母語日」，教育部今天舉辦「現在開始 說我們的話―響應『世界母語日』啟動記者會」，邀請熱愛台灣本土語言文化的「吉雷米」擔任活動大使，並由部長潘文忠為活動大使吉雷米抽出任務卡，邀請吉雷米展開本土語言挑戰任務活動，說出客家語、閩南語、阿美語、布農語等台灣本土語言

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▼今天世界母語日啟動記者會上，教長潘文忠與活動大使吉雷米一起提醒民眾要重視本土語言。（圖／教育部提供）

16年前從法國普羅旺斯來到台灣花蓮的吉雷米，現在已取得台灣身分證，並能說客家語、閩南語、阿美語、布農語、台灣手語等5種台灣本土語言，吉雷米說，擔任活動大使是一個使命，若外國人都這麼認真地學習台灣語言，希望對台灣本地人能有帶動與鼓勵效果，若「自己阿嬤的語言」都不會說，那就真的很可惜。

潘文忠在致詞時提醒各界重視本土語言，他說，「母語斷，文化滅」，今天不開始講母語，未來就只能懷念母語或研究母語，而近年本土語文競賽，從演講轉變為情境式，不再只著重背誦和演出，讓語言真正在生活中確實使用，而近年推動將本土語言課程延伸到國高中，在與社會各界對話過程中充滿艱辛與挑戰，但是沒有挑戰就能實施，母語保存就不會那麼困難。

教育部表示，響應「世界母語日」活動即日起熱鬧展開，活動內容豐富有趣，包含本土語言導覽、說故事活動、本土劇團展演及歌仔戲演出等，活動場次超過50場，除各級學校響應世界母語日外，今年共有10所教育部所屬國立社教館所及各縣市公共圖書館，將2月中下旬串連響應世界母語日活動，相關活動資訊可到「教育部本土語言資源網」瀏覽。