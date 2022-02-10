36%學生任交通導護　全教總籲「行政院跨單位協調、排除師生」

記者許敏溶／台北報導

中小學將在明天（11日）開學，但去年底1位國中老師擔任交通導護被車撞成顱內出血後，交通導護問題再次引起熱議。全教總與全教會今（10日）公布調查顯示，有36%學生擔任交通導護，明顯違反兒童權利公約，還有超過9成是由老師或行政人員負責。全教總呼籲行政院訂立完整安心上學專案，解決各縣市紛擾問題，排除師生擔任導護，若要設立導護應以義交擔任，費用由中央與地方共同負擔。

去年12月1日，1位國中老師擔任交通導護被車撞成顱內出血後，老師是否應該擔任交通導護相關議題再次引起熱議，為更全面掌握各縣市中小學交通導護狀況，全教會在1月6日向全國各中小教師會發出《關於中小學教師擔任交通導護問卷》，總共回收960份問卷，並在今天與全教總一起公布調查結果。

全教總理事長侯俊良表示，全教總在1月4日拜會教育部長潘文忠，強調學校交通導護並非教師義務，當時潘文忠認為，應該沒有學生擔任交通導護，但從960所學校的調查顯示，事實上仍高達36％學校是由學生負責交通導護，而且有超過9成是由老師或行政同仁擔任交通導護。

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▼全教總與全教會呼籲排除師生擔任交通導護。（圖／記者許敏溶攝）

侯俊良進一步表示，在「非校門口」擔任交通導護，師生擔任交通導護比率仍達84%，其中約2成由學生擔任交通導護，而不管在校門口或非校門口，由學生擔任交通導護，這明顯違反兒童權利公約。

另根據調查顯示，高達94%學校贊同，交通導護應由警方、義交或受訓認證的志工擔任，教師不應納入交通導護輪值表，侯俊良認為，交通導護問題已經長達20年，希望行政院出面進行統整，解決各縣市紛擾問題，訂立完整安心上學專案，不應該再有學生與老師擔任交通導護。

全教總副秘書長張旭政也指出，學校的交通導護被駕駛辱罵或差點被撞，經常在校園附近上演，老師或學生擔任交通導護是高風險，這個問題近20年來沒有多大進展，中央認為是縣市政府的事，縣市政府覺得是校方的事，但學校沒人、沒錢、沒權力，只能用最原始人力擔任學童上下學的責任，但學童擔任交通導護就是違反兒童權利公約，加上學校路口沒有測速或違規照相，駕駛不會減速，為了師生與學童安全，希望行政院能出面解決這個問題。