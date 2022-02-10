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教部鼓勵教保人員組社群自發共學　提升學前教育品質

▲▼教部補助經費鼓勵教保人員組社群自發共學，提升學前教育品質。（圖／教育部提供）

▲教部補助經費鼓勵教保人員組社群自發共學，圖為和平實小附幼-邀請專家入園擔任共同備課諮詢。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

為鼓勵並支持教保服務人員組成園內、跨園等專業發展社群，提升學前教育品質，教育部國教署從110學年度起辦理「教保服務人員專業發展社群計畫」，經費補助各直轄市、縣(市)政府轄內幼兒園，只要三名教保服務人員即可組成社群，希望透過自主學習方式促進教保服務人員的專業成長，根據國教署統計，110學年度共有114個社群組成申請。

國教署表示，去年8月間為社群召集人辦理期初共識營，邀請台北市立大學幼兒教育學系教授許秀萍分享社群帶領技巧，幸曼玲教授則說明社群運作規劃及內容聚焦；而在今年1月24日規劃辦理社群增能研習，邀請台北市立北投幼兒園園長王珊斐分享社群帶領實例，透過自身的經驗，分享如何逐步型塑園內共學氣氛進而帶領園內社群運作。

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▲▼教部補助經費鼓勵教保人員組社群自發共學，提升學前教育品質。（圖／教育部提供）

▲教部鼓勵教保人員組社群自發共學，圖為金門縣金湖附幼積極推動教師專業發展社群因應課程轉型。（圖／教育部提供）

金門縣金湖附幼因課程轉型需求，參與國教署的社群計畫，國教署表示，因為園內有共同目標，藉由計畫經費支持，邀請到專家釐清與解決學習區規劃所遭遇到問題，購買素材與回收利用增進學習區的多元性，並透過社群聚會討論提升自我專業。

此外，國教署表示，台北市和平實驗國小附幼為提升團隊課程共備專業，開創跨園交流共學機會，透過申請教保服務人員參與社群計畫，利用課餘假日時間，邀請學習區及方案課程發展成熟的教學現場工作者，擔任課程共備專家諮詢，並依該園社群共學的節奏，透過每次社群交流，思考四學季課程發展的需求。

國教署指出，專業發展社群是各教育階段教師專業成長要件之一，社群具備「專業自主」與「同儕教練」兩項教師專業成長的重要元素，期望透過組織學習社群促進教保服務人員協作共學，進而發展幼兒園間的共學交流，形成共同成長的氛圍與支持力量，持續提升學前教育品質。

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