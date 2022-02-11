改善性別歧視！「外公外婆」正名了　今起改叫阿公阿嬤、祖父祖母

記者蘇晏男／台北報導

小時候有沒有曾困惑，為什麼稱呼媽媽的父母要多一個「外」字？不過如今教育部網路字典已經改善這項具性別歧視的說法，以後外公外婆是稱阿公阿嬤、祖父祖母。對此，立委王婉諭說，相信不論是爸爸的爸媽，或是媽媽的爸媽，祖父祖母對於孫子的疼愛，一定都是滿滿的、不會有內外之分。

▲王婉諭11日表示，教育部網路字典全面改善性別歧視問題，以後外公外婆也可稱祖父祖母。（圖／翻攝自Facebook／王婉諭）

王婉諭11日在臉書表示，自己去年曾指教育部線上國語辭典具性別歧視問題，因此在質詢時要求教育部改善；不久前，教育部已回覆調整進度，表示將建立「常態檢修」性別平等議題內容機制，「定期檢視」是否含有性別歧視、偏見意涵的字眼，儘速完成性平內容詞條的全面檢修。也就是說，未來會依循新的機制，定期檢視辭典內容，以避免存有涉及性別歧視、偏見意涵的負面用語。

王婉諭指出，其中，因為《國語辭典簡編本》的使用族群多為國中小學生，因此會特別斟酌收錄涉及性別歧視、偏見意涵的負面用語，並重新檢修性平議題相涉詞條。至於《重編國語辭典修訂本》，則是定位為歷史語言辭典，因此便是以提供語文參考及紀錄語言為目的，對部分具性別歧視的過往用語，會註明「多含貶義」、「舊時用語」等。

對於被調整過的詞句，王婉諭認為最棒的是，外祖父、外祖母、外公、外婆等，原先在辭典中，都是「對媽媽的父母親」的稱謂，如今調整過後，加註了「今亦稱祖父、祖母、阿公、阿嬤」；祖父祖母也不只是對「父親的父母親」，也同樣也能是「母親的父母親」。也就是說，教育部的辭典中主動向孩子們說明了，不論是爸爸的爸媽，還是媽媽的爸媽，如今都可以不用再有內外之分，都是阿公阿嬤、祖父祖母了。

王婉諭透露，她家家的孩子過去也不理解，「為什麼爸爸的爸爸媽媽、跟媽媽的爸爸媽媽，會有內外的差異？為什麼媽媽的爸爸媽媽是外公外婆？不都一樣是阿公阿嬤、爺爺奶奶嗎？」所以，他們大多都是依照家族或是長輩稱呼的習慣，直接稱呼阿公阿嬤或爺爺奶奶。如今這樣的改變，也更加符合我們的生活樣態了。

王婉諭也說，相信不論是爸爸的爸媽，或是媽媽的爸媽，祖父祖母對於孫子的疼愛，一定都是滿滿的、不會有內外之分。

▼王婉諭11日臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／王婉諭）