特斯拉在北京建設計中心　要向全球市場推出「中國風」電動車　

▲特斯拉要在北京建立設計中心。（圖／翻攝特斯拉中國招聘微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

根據北京市政府近日公告的《2022年市政府工作報告重點任務清單》顯示，特斯拉設計中心將與小米汽車製造工廠等項目於今年開工建設。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾表示，特斯拉將在中國大陸為全球市場設計一款含有「中國風」的電動車，這也成為特斯拉在北京設立的中國設計中心重點任務之一。

《第一財經》報導，特斯拉在2021年已經在官方微信發出「英雄帖」，招募包括首席設計師在內的近百個研發設計人才。考慮到市場激烈的競爭，特斯拉需要在中國推出更加適合消費者的、多樣化的產品線。

大陸某商業獵人頭公司代表透露，特斯拉的職位競爭相當激烈，「薪資待遇只是一方面因素，很多求職者更為看重的是特斯拉的品牌效應。」

據了解，特斯拉已經在上海臨港新區擁有一座中國研發中心，2022年動工的北京的設計中心將成為特斯拉在中國南北布局的另一項投資，完成「北京設計、上海製造」一體化的100％在地經營戰略模式。

特斯拉北京設計中心完工啟用後，將在中國本土原創設計、研發和生產帶有中國文化元素的新車型和能源產品，並且出口到全球。