冬奧花滑CP被疑真交往！搭檔16年「愛意藏不住」曖昧互動全被挖　

▲王詩玥和柳鑫宇。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

冬奧會正在北京舉行，2月4日，在花樣滑冰團體冰舞韻律舞比賽中，中國選手王詩玥和柳鑫宇拿到74.66分，創造賽季最高分。不過，因兩人私下甜蜜互動，接連上了幾次熱搜，網友瘋猜兩人關係稱，「16年青梅竹馬，一起為國征戰，妳手捧獎牌我抱著妳。」

這對年輕的組合只有27歲，此前因為私下多次甜蜜互動讓他們在大陸社交軟體上爆紅。據《中新網》報導稱，他們是青梅竹馬的搭檔，也是生活中彼此依靠的戰友。兩人從小一路相伴，一起收獲榮耀，也一起走過低谷。

王詩玥、柳鑫宇之間的緣分，還要追溯到十幾年前。起初，他們兩人都在吉林省的冬季運動管理中心學單人花滑。由於兩人年紀相仿，再加上花滑天賦出眾，教練便讓王詩玥、柳鑫宇組合訓練。

組合訓練後不久，教練發現兩人很有默契，於是讓他們成為了搭檔。由於大陸當時的冰舞處於剛剛起步階段，這對超有實力的搭檔，在當時是非常被看好的。可好景不長，兩位運動員逐漸在身高方面拉開了差距。

步入青春期的柳鑫宇個頭直竄，一直長到了190公分，而王詩悅的身高卻遲遲不見長，停留在了163公分。從專業的角度來說，27公分的身高差，不太合適繼續搭檔。因為巨大的身高差異，會使兩人在舞蹈動作方面，有很多不協調的地方。但王詩玥、柳鑫宇共同訓練了這麼久，對彼此都有感情，兩人約定共同努力，決不解散。

最終，兩人以出色的成績，成功說服了教練，繼續做搭檔。賽場上，超高的顏值與柔美的肢體表現，讓王詩玥、柳鑫宇很快成為網友們關注的對象。台上的他們，宛若兩隻翩翩起舞的蝴蝶，每次表演都能給人帶來強烈的視覺震撼。這對組合，不僅整體動作契合，拉絲的眼神更是讓網友們直呼太甜了。網友們稱，不知為何，只要看到兩人同框，就能感受到有種溢出螢幕的愛意。

本來看著就已經很有默契了，這兩人還總是故意放閃。賽場上，王詩玥、柳鑫宇每次上場前，必然要手拉手。比賽過程中，他們眼神裡充滿濃濃的愛意，仿佛全世界只剩下他們兩個人。比賽完，兩人也會緊緊相擁，絲毫不在乎觀眾的想法。就連倆人拿獎杯時，柳鑫宇都要抱著王詩玥上台。接受採訪的時候，柳鑫宇由於身高過高，擔心兩人合照可能會不好看，他還特意劈叉，讓自己顯得矮一點。看到這一幕的網友，都認為柳鑫宇太貼心。

不僅在賽場上，生活中的他們更甜。為了保持好身材，王詩玥、柳鑫宇經常一起相約去健身，兩人還會拍合照打卡。閑暇時光，兩人還會一起去迪士尼，拍許多可愛的照片。照片中，柳鑫宇摟著王詩玥的肩，王詩玥笑得一臉燦爛，兩人像真情侶一般甜蜜。

表現如此甜蜜的兩個人，網友們紛紛猜測，這兩人是不是真的談戀愛了？如今，他們已經成為大陸冰舞最受關注，也最優秀的組合。此次北京冬奧兩人再次征戰，「王詩玥柳鑫宇也太甜了吧」衝上微博熱搜。網友興奮表示，「喜歡磕一些搭檔情，合作16年，青梅竹馬一起長大，每次比賽的相擁，妳抱著金牌我抱著妳，一起為國征戰站在最高領獎臺，一個190一個163身高差絕了，一整個環抱住太好嗑了，氛圍感好甜好甜！！」

還有網友表示，「王詩玥柳鑫宇這對不結婚真的很難收場」、「這種的話，對方的對象真的會吃醋吃死」、「就算不是愛情，這種應該是超級關係好的朋友」、「從小就搭檔他們之間的感情可能已經超越一切了，彼此的訓練彼此的生活彼此的榮耀都息息相關，很難感情不深厚。一起經曆過那麼多艱難痛苦，榮譽掌聲，這樣的感情我們這些普通人肯定體會不到。我覺得這樣的感情真的比愛情要珍貴很多」。

對於網友的猜測，王詩玥柳鑫宇回應，「是比情侶更好的關係！先搞事業！」