國民黨縣市議會串連反福食　民進黨：別成「為難日本朋友」的政黨

▲國民黨主席朱立倫出席「守護人民食安，全力把關」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院日前宣布解禁日本福島食品，國民黨11日串聯全台22縣市議會共同「反對核災區食品」，國民黨主席朱立倫嗆行政院稱地方不能做更嚴格要求，「請問那樣台灣地方自治還存在？」、「不讓核食進到大家肚子裡，是不愛台灣？」對此，民進黨發言人周江杰表示，不如要求黨籍縣市長配合中央政府，落實食品安全把關，不要成為「為難日本朋友」的政黨，希望國民黨不要再繼續操弄恐懼和資訊不對等，成為台灣走向國際的絆腳石。

周江杰回應，國民黨中央的各種荒謬言論，連國民黨籍縣市長都不買單，衷心期盼國民黨在去年公投後能夠記取教訓，勿製造中央和地方對立，讓人民無所適從。與其大費周章修法或制定自治條例進行政治操作，不如要求黨籍縣市長配合中央政府一致標準，落實食品安全把關，這才能真正捍衛民眾的食安。

周江杰表示，目前全世界只剩下中國禁止日本特定地區食品進口，其餘國家都已經在一定國際規範標準許可進口。而台灣目前的規定又比歐盟、美國、聯合國標準更為嚴格，希望國民黨不要再繼續操弄恐懼和資訊不對等，成為台灣走向國際的絆腳石。

周江杰指出，國民黨企圖製造中央與地方對立，卻又無法說服地方縣市首長，才找議會黨團開記者會，此舉除了凸顯國民黨政治操作的企圖外，也只會造成人民無所適從，對外也將造成國外對台灣投資障礙。

針對校園食品問題，周江杰也表示，政府早就已經推動校園採用國產可溯源食材政策，《學校衛生法》第23條也已明文規定，「學校供應膳食其食材應優先採用中央農業主管機關認證之在地優良農業產品」，朱立倫現在還在喊修法、訂定自治條例，身為百年政黨的黨主席卻狀況外。

周江杰説，國民黨諸公平常大啖日本料理還上傳臉書，卻對於營養午餐的價格，能不能負擔起國外進口食材，毫不清楚，是要如何說服人民？盼國民黨不要再成為前總統馬英九口中「為難日本朋友」的政黨。