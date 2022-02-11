王世堅爆林佳龍選北市「相當有意願」　何志偉成立後援會挺陳時中

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）



記者陳家祥／台北報導

2022年底選戰腳步接近，民進黨立委何志偉11日公開表態支持衛福部長陳時中參選台北市長，更進一步幫其成立北區後援會，要撐起民進黨在台北市的最強棒。對此，同黨議員王世堅則說，合乎情理，但這麼早就做後援會的組織聲援「沒有必要」。王世堅強調，自己心目中的最理想的人選是林佳龍，他還爆料林佳龍「不但不排除，而且應該是有相當的意願」。

針對立委何志偉大動作挺陳時中參選台北市長，王世堅表示，「合乎情理、意料之中」，因為陳時中的民意支持度那麼高，皇帝不急、急死太監。但他認為，這麼早就做後援會的組織聲援，「我個人覺得不必要」。

王世堅說，第一點，這違反當事人的意願。選首都台北市長不是率而言之、隨隨便便說選就選，「陳時中已經講得很清楚，此時此刻，防疫為最優先」，選不選舉沒有在他的生涯規劃跟目前考慮中；但他也很客氣的說不排除，因為總不能違逆民意，「表示陳時中的態度很清楚，現在不是他決定的時候」。

「第二點，我們黨已經定調，今年縣市長的提名，尤其是六都，就是由蔡英文主席做最後拍板決定。」王世堅說，應該要尊重黨的決定，也尊重蔡主席的決定權才對，而不是隨便做一些動作。

接著王世堅說，第三點，這樣對其他同樣高民意支持度的人選，比方說林佳龍、鄭麗君，對他們很不公平。所以我覺得現在來講，對陳時中做這樣的後援會聲援，是合乎情理，也是大家想像得到，「但要適可而止，否則會適得其反」。

至於心中的夢幻人選？王世堅直言，「我心中認為最理想的人選是林佳龍」，當然陳時中、鄭麗君都是非常好的人選，就是由蔡英文主席來決定，相信主席蔡英文除了考量情勢外，也會各別跟當事人談過，也會做一些最基本的台北市民調，以這個方式做最後決定。

「我個人是覺得林佳龍最適合。」王世堅說，林佳龍嫻熟市政運作、可以馬上上手，更何況他在交通部長任內做得很好，但是遇到不幸的事件離開，但他離開的身影非常漂亮，所以我認為我們民眾都會希望再給林佳龍一次表現的機會。

王世堅還說，根據他側面了解，「他（林佳龍）不但不排除，而且應該是有相當的意願，最主要他還有相當的準備跟衝勁，我認為他會是一個很適當的人選」。

王世堅說，現在是大家可以各抒己見的時候，大家發表意見、口頭聲援都很好，「但是千萬不要做後援會這樣的定調，或是組織、實際去推動等，這不是最適當的時機」。

最後王世堅再次強調，當事人的意願最重要，還有我們黨已經決定、定案，由蔡主席決定人選，不要對其他一樣高支持度的可能參選人，對他們不公平，不應該在這時候有什麼特殊的做法，這是不好的。

▼立委何志偉舉行「陳時中北區後援會成立 」記者會喊「台北順時中 支持陳時中」。（圖／記者屠惠剛攝）