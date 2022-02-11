鍾佳濱表態黨內屏東縣長初選　周春米、莊瑞雄回應了

▲民進黨屏東縣籍立委鍾佳濱11日正式宣布將參選屏東縣長黨內初選， 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨屏東縣籍立委鍾佳濱今(11)日上午正式宣布將參選屏東縣長黨內初選，屏東縣前縣長曹啟鴻、立委郭國文、高雄市議員高閔琳等人出席力挺，鍾表示，「我已經準備好承擔責任，我就是潘孟安縣長的下一棒，將會延續屏東的光榮！」另兩位表態參選的立委周春米、立委莊瑞雄對此均發表看法。

鍾佳濱表示，他擔任過八年副縣長，理解屏東能一步步變得更好；他先舉「屏東演藝廳」為例，就是蘇嘉全縣長向文建會爭取經費、曹老師任內起造並在潘縣長任內啟用，才成為屏東重要的音樂藝術文化資產；而「熱博」則是從蘇嘉全縣長時創辦，曹啟鴻老師延續，並在潘孟安縣長任內變得更加精采，今年初一到初四天天都有超過10萬人次前往遊玩。

他坦言，目前民進黨參選屏東縣長的三位同僚，都是一時之選，三人作為立法委員，都具備縣長的條件，未來也都有當縣長的機會。不過他表示，唯有他同時具備民意代表、行政體系經驗，並在屏東深耕20年，「我已經準備好承擔責任，我就是潘孟安縣長的下一棒，將會延續屏東的光榮！」

周春米表示，屏東的鄉親值得最優秀的人才，延續安居樂業，帶領屏東向前，而她有這個自信，也有這個能力，成為屏東鄉親最值得信任及託付的人選，她會督促自己和團隊，跑得更勤奮，做的更努力，獲得屏東縣民的認同和肯定，對於黨內同志宣布參選，都予以祝福。

莊瑞雄則說，黨內競爭都是兄弟各自爬山，相信都會維持民進黨優良傳統，在初選競爭，在大選團結。而目前外界的擔心，主要來自行政資源的動員、及對手國民黨的介入，相信屏東縣民是厭惡，不公平的競爭與跟敵對政營暗通款曲。我祝福佳濱的記者會順利成功，也希望如佳濱幾次參選記者會所標示『參選到底』的決心，讓屏東縣初選成為新的典範。