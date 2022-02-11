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美「通膨飆40年新高」薪水追不上！超市狂失竊　2大用品最常被偷

▲超市,購物,超商,超級市場,食材。（圖／unsplash）

▲美國通膨嚴重，店鋪失竊案也頻傳，紐約市超市更為此增聘保全、加強維安措施。（示意圖／unsplash）

記者吳美依／綜合外電報導

美國勞工部10日公布最新通膨數據指出，該國消費者物價指數（CPI）過去12個月上漲7.5%，創40年以來最大增幅。由於萬物齊漲，人民生活開支巨大，甚至加薪也無法緩解重擔；各地店鋪竊盜案件激增，紐約市連鎖超市CEO卡西馬蒂迪斯（John Catsimatidis）表示，旗下分店去年失竊案件數量增加50%，最常被偷的就是食物及衛生用品。

美國消費者物價指數今年1月就上漲0.6%，並且持續迅速攀升，其中又以食品、電力及住房價格飆漲最快。與去年同期相比，汽油價格上漲40%、二手車售價成長40.5%、食品價格增加7.4%、住房成本提高4.4%。

美國農業部指出，2021年食品價格上漲6.5%，IRI消費者委員會（IRI Consumer Panel）引述數據公司報告預測，2022年上半年食品價格還會再漲5%。

物價飛漲之下，許多家庭承受龐大開支壓力，尤其收入有限的族群所受衝擊最大。去年12月，賓州大學華頓商學院估計，與2020年相比，美國家庭每月平均要多花3500美元，才能購買相同數量或等值的商品及服務。

▲（超市示意圖／取自pixabay）

▲美國家庭開支負擔加大，一些勞工即使加薪也難以緩解重擔。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

紐約警察局最近通報，該市店鋪盜竊案達到1995年以來最高，連鎖超市Gristedes、D'Agostino紛紛增聘保全，加強維安措施，甚至減少貨架上商品數量，防止大量失竊。

CEO卡西馬蒂迪斯表示，2021年，旗下分店竊盜案件數量成長50%，讓公司損失「數百萬美元」，而最常失竊的物品包括汰漬洗衣精（Tide）、肥皂、肉類及小容量冰淇淋，都是食物及衛生用品。

美國聯準會（Fed）上月透露預計提早升息，應對不斷攀升的物價，協助緩解通貨膨脹。總統拜登10日承認，人民生活開支吃緊，已經造成生計壓力，但「預測人士估計，在2022年年底，通膨情況將會大幅緩解。」

儘管如此，全球需求飆升、供應短缺、運輸成本上升卻無緩和跡象，恐怕持續加劇通膨。經濟諮詢公司凱投宏觀（Capital Economics）資深分析師杭特（Andrew Hunter）說，「通貨膨脹的周期正在加速，由於勞動力市場異常吃緊，短期內不太可能緩解。」

全球物價漲翻天　CNN點名「3大食品」2022年還會繼續漲

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