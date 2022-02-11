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掀開金星神秘面紗　NASA公布首張「可見光圖像」

▲▼ 帕克太陽探測器（Parker Solar Probe）首度捕捉到金星表面的可見光圖像。（圖／翻攝自NASA官網）

▲美國NASA在9日發布新聞稿，釋出首張金星可見光圖像。（圖／翻攝自NASA官網）

記者詹雅婷／綜合報導

美國航空暨太空總署（NASA）9日表示，帕克太陽探測器（Parker Solar Probe）首度捕捉到金星表面的可見光圖像，揭露金星神秘面紗。依據影像，儘管有雲層阻礙，但仍能見到金星散發出來的微弱光芒以及圈狀氧氣光環。

綜合外媒報導，金星星體被厚重雲層籠罩，因此金星地表通常會被遮蔽，而主要探索太陽日冕的帕克太陽探測器在近期2次飛越的過程中，幫科學家拍了好幾張影像回來。在2020年7月的第3次飛越，帕克太陽探測器利用廣域成像儀（WISPR）對金星雲頂進行成像，目標測量雲層速度，沒想到意外捕捉到金星表面。

這一切促使NASA決定在帕克太陽探測器2021年2月第4次飛越金星時，再一次打開廣域成像儀，以可見光譜的波長對整個夜面（Nightside）進行成像並延伸至近紅外光（Near-infrared Light）。這些圖像不但揭露金星地表的高原、平原等大陸地區，更能見到金星散發出的微弱光芒及由氧氣組成的圈狀光環。

物理學家伍德（Brian Wood）表示，金星是天空中第3亮的物體，但科學家仍未掌握太多關於其地表的資訊，因為視線被厚重雲層阻擋。他補充說，即便在夜裡，金星表面也有860度的高溫，以至於岩石表面明顯在發光，就像一塊從鍛造廠拉出來的鐵。

雖然帕克太陽探測器接下來的2次飛越無法再對金星進行夜面成像，但科學家會繼續使用其他儀器研究金星太空環境。到了2024年11月，帕克號將進行第7次飛越，而這也將是它最後一次對金星地表進行成像的機會。

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