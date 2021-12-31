全球物價漲翻天　CNN點名「3大食品」2022年還會繼續漲

▲專家預期，玉米、可可及糖的價格明年將繼續飆漲。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／編譯

CNN報導，2021年全球食品價格飆漲，即使其他經濟領域的通膨情況緩解，但需求持續飆升、運輸費用高昂、氣候惡劣等因素，仍可能在2022年持續推高玉米、可可及糖等民生產品的價格。

聯合國糧食及農業組織（FAO）的糧食價格指數（Food Price Index）今年攀升至10年新高，疫情衝擊之際，需求飆漲，勞動力及貨櫃儲存空間卻面臨短缺，導致生產成本上升，乾旱及洪水等極端氣候也讓情況更糟糕。

荷蘭合作銀行（Rabobank）年終報告指出，全球農產品價格在過去1年上升28%，且明年價格被預期維持高點。根據全球金融風險公司路孚特（Refinitiv）數據，玉米期貨價格已比年初上漲28%，小麥上漲24%，咖啡價格更是飆升超過80%。儘管近期運輸成本微幅下降，卻不足以改變現狀。

▲運輸成本居高不下也是物價飆漲的原因之一。圖為貨輪在加州奧克蘭港卸貨。（圖／達志影像／美聯社）



荷蘭合作銀行的農產品分析師馬格多維茲（Michael Magdovitz）指出，疫情前，消費者根據「需要」購買農產品，面臨疫情衝擊，卻開始後悔沒有囤貨，尤其在需求飆升的狀況之下，更是如此；如果價格現在下跌，許多人可能急於重新填滿庫存，導致價格降低的空間有限。

值得注意的是，農業往往無法立刻加速供應，因為農民很難迅速增加耕地面積，或者立刻提升產量；此外，還會受到不穩定氣候影響。太平洋地區已經出現反聖嬰現象（La Niña），讓阿根廷、巴西南部以及美國南部出現更乾燥溫暖的天氣，已經反映在近期的黃豆價格飆漲。與此同時，2021年發生的洪水、嚴寒以及其他乾旱情況明年可能還會發生。

此外，食品公司還得面臨更昂貴的包裝及運輸成本，勞工工資也在上漲。儘管上述一些因素可能在未來12個月緩解，但目前為止，業者不預期出現太大變化。

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