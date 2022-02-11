86公分「最矮脫衣舞孃」認愛！合體放閃鮮肉男友　身高只到他褲襠

▲凱西與19歲男友何體放閃。（圖／翻攝Instagram@lovedontjudgeshow、sasseecassee89）



記者吳美依／綜合報導

來自美國明尼蘇達州的凱西（Sassee Cassee）身高僅86公分，自稱「全世界最矮脫衣舞孃」，目前與19歲的布雷克（Blake）熱戀中。她站在170公分男友旁邊，頭部大約只到對方褲襠處，且2人年紀相差13歲，卻絲毫不畏酸民嘲諷，接受媒體採訪，大方放閃。

《紐約郵報》等外媒報導，32歲的凱西天生罹患「軟骨毛髮發育不良綜合症」（cartilage hair hypoplasia），這是一種骨骼生長障礙，導致患者身材矮小、骨骼異常。儘管如此，她卻把外貌特徵當成亮點，在成人產業打出一片天。

▲凱西自稱「全世界最矮脫衣舞孃」，在成人產業闖出一片天。（圖／翻攝Instagram@sasseecassee89）

去年夏天，凱西與布雷克透過臉書認識並交往，此後飽受冷嘲熱諷，甚至被一些網友批評，2人看起來比較像母子。凱西表示，「也許有些人被矮個子吸引，只是因為他們覺得對方很漂亮，並且喜歡對方的個性。別再以貌取人了！」

凱西還說，布雷克不因外表或職業評斷她的為人，首次聽見「全世界最矮脫衣舞孃」的封號時，一派輕鬆地說，「好酷喔，感覺很有趣！」布雷克也表示，「我只是用看待一般路人的方式看待她。她是一個非常善良的人，我非常愛她，她也讓我非常快樂。年齡只是數字而已。」

凱西與布雷克透露，2人希望安定下來，認真經營感情，目前已經同居並且共同投資。

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