開工周再加碼！全家連3天「咖啡買1送1」　7-11爽喝第2杯半價

▲全家限時咖啡買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

上班族加碼優惠快收下！全家驚喜宣布即日起至2月13日連3天祭出「特濃美式買1送1」，不僅冷熱不限還不限量，趕緊衝附近門市領一波小確幸；另，7-11至2月22日前也有「CITY系列任選享第2杯半價（以價低者折）」，通通要把握機會搶喝。

▲即起限時3天買Let’s Café特濃美式即可獲得「特濃美式兌換券1張」。

全家宣布加碼祭出開工首周限定咖啡優惠，即日起至2月13日限時3天「特濃美式爽喝買1送1」，凡於門市購買Let’s Café特濃美式即可獲得「特濃美式兌換券1張」，冷熱不限、限原店兌換，提醒兌換券須在2月14日至18期間換完，

▲7-11至2月22日前推「CITY系列任選享第2杯半價」。

另，7-11近日也有咖啡優惠，即日起至2月22日「CITY系列任選享第2杯半價（以價低者折）」，有CITY CAFE、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶及氮氣飲品（不含CITY PRIMA精品咖啡、Espresso、精品濾掛咖啡，指定同品項開放線上寄杯）。

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