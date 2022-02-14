　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家物流卡逾7天貨還沒到！業者：所有包裹配送即起陸續恢復中

▲▼全家超商旗下日翊物流爆發群聚感染。（圖／取自官網）

▲全家旗下日翊物流今日復工。（圖／取自官網）

記者蕭筠／台北報導

全家旗下日翊物流因爆發群聚事件，相關網購取貨、寄貨皆受到影響，各大電商平台、服飾店家也發出到店取貨延遲公告，引發大批網友哀嚎，不過今（14）日業者發出最新通知，表示日翊物流已完成多次採檢、環境清消等工作，且250名員工已於2月11日全數採陰解隔離，「所有業務包含包裹配送都將陸續恢復。」

全家旗下日翊物流因在春節期間爆發群聚案件，大溪倉環狀多位理貨人員確診，進而影響包裹配送作業，並改由其他地區物流中心加以調配支援，配送時間則延遲約3至7天，但今（14）日有網友在PPT以「全家的包裹已經完全停止了？」發文，表示：「我在蝦皮買的東西7號就發貨，已經14號了還沒來，全家的物流是不是全都停工了，要等一個月東西才會來嗎？」下方也釣出一票苦主回覆「我的也還沒到」、「我的也是一週了還沒收到啊」。

對此，全家作出最新回應表示：「日翊物流已完成多次採檢、作業區環境清消及擬定分艙分流SOP，且250位居家隔離14天員工於2月11日皆採陰，全數解隔離，獲桃園市政府許可，於今（14）日復工。」因此所有業務，包含包裹配送都將陸續恢復，「期間造成消費者、店舖、廠商等不便，感謝見諒，再次感謝大家共體時艱、齊心防疫。」

業者也進一步說明，日翊物流復工後會持續加強防疫管理，如曾在紅區工作之員工，須持3日內PCR陰性證明才能入廠、定期執行全員快篩、每日員工健康監控、擴增員工休息區且採梅花座、分區分流辦公、加強清消等作業，以確保員工與營運安全。

►冬天讓臉蛋Q彈的超級神水來了！

ET快訊
獨／情人節送這對一秒惹怒老婆！　網笑：直接過清明節
快訊／天冷疑猝死！　高雄男陳屍騎樓
快訊／高雄15足跡曝！鴨寮街-烤鴨點心坊、華新牛排
準備開放外國觀光客　何時能出國玩？陳時中回應
快訊／國光女神Una生了！　情人節早產龍鳳胎
快訊／39歲張雁名結婚了！　情人節甜娶小12歲嬌妻
徐乃麟長子比賽前一天「食物中毒」！失常真相被王子脫口說了
確診設計師台南足跡曝　去過南紡夢時代、星巴克
只花198元中「台積電股票」！家樂福福袋頭獎得主出爐
高雄+3！　鳳山某紅茶牛奶店員感染源不明

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

只花198元爽中「台積電股票」！家樂福福袋頭獎幸運得主出爐了

全家物流卡逾7天貨還沒到！業者：所有包裹配送即起陸續恢復中

200元福袋中369萬保時捷！全聯幸運得主現身　3姊弟每年都買

《吃在天母》天母之光金蓬萊　米其林三連霸飄香一甲子

《吃在天母》別說天母沒有平價美食！洪樓小館帶大家找到家的味道

雞塊加1元多1件、漢堡買1送1！5大速食店「最新優惠」懶人包

【廣編】利百代文具解鎖新功能！不只視覺享受　同時擁有味覺感動

美式買1送1、芋頭QQ牛奶半價喝！2大超商「情人節優惠」快把握

石墨烯懶人塑崩褲太「俗」恐有詐！勿貪小便宜　入手網路假貨

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

新疆自駕拜訪「清朝末代王妃」　獨居王府！觀光收入賺生活費

李杰明.陳忻玥「快嘴饒舌+飆高音」超過癮　拉拉讚「會饒又會寫」：饒的超走心...

過年打麻將被「豬隊友」亂入　鸚鵡掀翻爸爸牌！全被看光光

35分鐘9次！國道不打燈就切　後車全檢舉國庫進帳27000元

機長講話「含滷蛋」回覆慢半拍　航空管制員爆氣：我要投訴你

只花198元爽中「台積電股票」！家樂福福袋頭獎幸運得主出爐了

全家物流卡逾7天貨還沒到！業者：所有包裹配送即起陸續恢復中

200元福袋中369萬保時捷！全聯幸運得主現身　3姊弟每年都買

《吃在天母》天母之光金蓬萊　米其林三連霸飄香一甲子

《吃在天母》別說天母沒有平價美食！洪樓小館帶大家找到家的味道

雞塊加1元多1件、漢堡買1送1！5大速食店「最新優惠」懶人包

【廣編】利百代文具解鎖新功能！不只視覺享受　同時擁有味覺感動

美式買1送1、芋頭QQ牛奶半價喝！2大超商「情人節優惠」快把握

石墨烯懶人塑崩褲太「俗」恐有詐！勿貪小便宜　入手網路假貨

LIVE／北市明起「微解封」！恢復電影院內用、校外教學　柯文哲親自說明

光寶科2021年EPS6.01元、年增39% 　寫歷史新高

英媒揭「俄羅斯下一步」！在烏克蘭大城市策畫政變　安插親俄人選

漫威揭曉全新超級英雄！　《月光騎士》混亂篇預告公開

古力娜扎化身「紅色妖精」辣翻！　下秒透視花瓣裙尺度超驚人

股市慘賠30%...他求救！　鄉民推唯一正解：不懂就這樣買

獨／用生命送的情人節禮！一秒惹怒老婆　網笑：直接過清明節了

沒有收到郵寄申請　中職今年無人薪資仲裁

殘忍餵食秀瘋傳！狗狗慘被人類推下水　岸邊鱷魚「瞬間狠咬」吞掉

北韓疑重啟寧邊核設施！「這2處」屋頂積雪融化　研判產製濃縮鈾

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

消費熱門新聞

買200元福袋中369萬保時捷！幸運得主現身

超商美式買1送1、芋頭牛奶半價喝

全家物流卡逾7天貨還沒到！業者回應了

只花198元！他幸運當上護國神山股東

網購族注意！有超商店到店取貨延遲3～7天

網驚呼：用左岸開工也太討喜！

情人節超商「3大咖啡飲品」買1送1

5大速食店「最新優惠」懶人包

開喝了！超商連3天「美式買1送1」

《吃在天母》金蓬萊米其林三連霸

《吃在天母》洪樓小館平價美食

石墨烯懶人塑崩褲太「俗」恐有詐

你家孩子也「成長冬眠」了嗎？

全聯5折來了！年度百大商品快囤貨

更多熱門

相關新聞

超商美式買1送1、芋頭牛奶半價喝

超商美式買1送1、芋頭牛奶半價喝

迎接浪漫情人節，2大超商紛紛祭出限時飲品優惠，全家今（14）日在全門市推出「3大指定飲品半價喝」，且單店數量有限、售完為止；而7-11全門市也有「CITY系列指定飲品同品項買1送1」，上班族把握機會喝。

超商最新「9款草莓甜點、麵包」開吃

超商最新「9款草莓甜點、麵包」開吃

開喝了！超商連3天「美式買1送1」

開喝了！超商連3天「美式買1送1」

店員竟用烤蕃薯機「烤蝦」！業者回應了

店員竟用烤蕃薯機「烤蝦」！業者回應了

關鍵字：

全家日翊物流復工

讀者迴響

熱門新聞

依依首曬納豆病床照！

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

雷／《全明星3》錢薇娟怒罵藍隊：規則都搞不清楚！

滴妹難得解放東西半球！

內褲掉出「手掌大血塊」！她一踩慘摔…鎖骨斷了

凶手內湖警察公墓性侵殺害女童　被逮供出女星也遇害

保潔墊脫水「洗衣機炸開」她轟公司冷處理

空軍上兵涉殺2子　稱「會獨自離開」

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

20歲男騎士撞車　倒地滑行頭部重創慘死

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

快訊／5縣市大雨　下波鋒面報到時間曝

即／苗栗新增超多足跡！多間宮廟入列

更多

最夯影音

更多
楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...
拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面