全家物流卡逾7天貨還沒到！業者：所有包裹配送即起陸續恢復中

▲全家旗下日翊物流今日復工。（圖／取自官網）

記者蕭筠／台北報導

全家旗下日翊物流因爆發群聚事件，相關網購取貨、寄貨皆受到影響，各大電商平台、服飾店家也發出到店取貨延遲公告，引發大批網友哀嚎，不過今（14）日業者發出最新通知，表示日翊物流已完成多次採檢、環境清消等工作，且250名員工已於2月11日全數採陰解隔離，「所有業務包含包裹配送都將陸續恢復。」

全家旗下日翊物流因在春節期間爆發群聚案件，大溪倉環狀多位理貨人員確診，進而影響包裹配送作業，並改由其他地區物流中心加以調配支援，配送時間則延遲約3至7天，但今（14）日有網友在PPT以「全家的包裹已經完全停止了？」發文，表示：「我在蝦皮買的東西7號就發貨，已經14號了還沒來，全家的物流是不是全都停工了，要等一個月東西才會來嗎？」下方也釣出一票苦主回覆「我的也還沒到」、「我的也是一週了還沒收到啊」。

對此，全家作出最新回應表示：「日翊物流已完成多次採檢、作業區環境清消及擬定分艙分流SOP，且250位居家隔離14天員工於2月11日皆採陰，全數解隔離，獲桃園市政府許可，於今（14）日復工。」因此所有業務，包含包裹配送都將陸續恢復，「期間造成消費者、店舖、廠商等不便，感謝見諒，再次感謝大家共體時艱、齊心防疫。」

業者也進一步說明，日翊物流復工後會持續加強防疫管理，如曾在紅區工作之員工，須持3日內PCR陰性證明才能入廠、定期執行全員快篩、每日員工健康監控、擴增員工休息區且採梅花座、分區分流辦公、加強清消等作業，以確保員工與營運安全。