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大杯美式30元喝！2大超商推「咖啡訂閱制」了　超殺優惠一次看

▲▼全家首創咖啡訂閱制。（圖／業者提供）

▲全家去年10月首創咖啡訂閱制服務。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

不用再開鬧鐘搶優惠了！全家去年10月於APP隨買跨店取推出「訂閱制」新功能，打造超商首創咖啡訂閱制服務，每月採自動扣款方式，同步開放跨店隨時取、門市查詢庫存等功能，首波則有Let's Café經典大杯咖啡下殺7折，像是單杯美式只要31.5元就能喝到，十分划算；而7-11近日也宣布跟進推出「超值包月」服務，CITY CAFE更是祭出下殺65折優惠，通通省到不行。

▲▼全家首創咖啡訂閱制。（圖／業者提供）

▲全家訂閱制咖啡下殺7折起。

全家APP隨買跨店取推出全新「訂閱制」功能，首波瞄準有高需求的咖啡飲品，選定Let's Café經典大杯咖啡20杯最低下殺7折起優惠，換算下來大杯美式只要31.5元、拿鐵38.5元，同步開放跨店隨時取服務，另外像是小規格鮮乳也可以訂閱，還能搭配門市庫存查詢功能使用，不用擔心想換卻撲空。

全家「訂閱制」採每月自動續訂扣款，若想取消訂閱也沒問題，只要在APP選單中的「訂閱管理」點選「取消續訂」即可終止訂閱服務，但提醒建議於「下次扣款日前」完成取消續訂。

▲▼7-11咖啡訂閱。（圖／業者提供）

▲7-11也推出超值包月新服務。

另，7-11今年也搶進訂閱制市場，於APP推出「超值包月」服務，同樣看準咖啡市場，選定CITY CAFE大杯美式、拿鐵30天20杯最低下殺65折，每月的單杯美式只要30元、拿鐵36元就能喝到，同樣也超划算，提醒有訂閱時間限制、需固定領取咖啡門市，另外還有像是冷藏飲料、寵物商品等也提供包月功能。

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