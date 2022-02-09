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雞塊加1元多1件、百元麥香雞套餐！麥當勞「開春優惠券」限時吃

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞虎年開春優惠券來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥粉們趕緊來領！人氣速食品牌「麥當勞」推出虎年最新「開春優惠券」了，整張券狂省2920元，不僅有人氣麥克雞塊、OREO冰炫風、經典那堤等爽吃加1元多1件，麥香魚、麥香雞指定套餐也只要百元就能吃到，還有加5元多1杯飲料，划算爆表，即日起至3月22日連42天登場。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲連42天爽嗑加1元多1件，還有超俗百元套餐。※點圖放大

麥當勞2022「虎年開春優惠券」開領了，一共有「加1元多1件」、「超爽大餐100元起」、「雙人共享200元起」、「早餐加1元多1件」、「早餐加5元享38元冷／熱飲」、「有氧雙人早餐」及數位限定的「雙人暖心200元起」等7大優惠，整張券最高現省2920元。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲▼4塊雞塊、指定咖啡都享加1元多1件優惠。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

其中，最划算的就是加1元多1件，像是4塊麥克雞塊、OREO冰炫風、經典美式咖啡、蜂蜜奶茶等通通有，以及超俗的百元套餐，麥香雞、麥香魚、吉事漢堡搭配4塊麥克雞塊加小薯、小杯飲料，只要100元就能輕鬆吃，即日起至3月22日限時開吃，優惠券則提供紙本及電子版開放門市使用。

▲▼必勝客推紙包筆管麵。（圖／業者提供）

▲必勝客限時「1元點心」開吃。

另，必勝客也祭出「加1元多1件」平日限定（周一至周四）優惠，即日起至2月24日凡購買紙包筆管麵（波隆那海鮮、波隆那牛肉丸、奶油海鮮、奶油雞腿排、羅勒海鮮、羅勒雞腿排）、千層麵、個人比薩（夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、和風章魚燒）3大系列指定美食，只要加價1元即可享有薯金幣、BBQ烤雞、黃金和風鱈魚塊點心3選1，剩下11天把握機會搶吃一波。

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