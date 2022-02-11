家人酒駕開他車　男子連坐罰9萬…房子差點被拍賣

▲新竹一名男子被家人開他的車酒駕，一起連坐罰9萬罰緩，差點因繳不出遭法拍執行。（示意圖／警方提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子將車輛借給家人酒後行駛，遭重罰9萬元，連同其他違規案件，合計裁罰逾10萬元，經交通部公路總局新竹區監理所通知後未繳納，移送新竹分署執行。新竹分署收案後多次催繳未果，於是著手清查男子名下財產，全案進入強制執行程序，男子的房子還差點因此被查封。

新竹分署於核發執行命令後，只扣到兩萬多元，不足清償所欠罰鍰，於是再派員至男子住居所現場執行。

執行署人員沒遇到男子，但實地走訪後卻發現其住家相當新穎，之後男子則聯繫表示，非自己酒駕，欲分期繳納，但執行署人員考量男子財務狀況，認為本案雖非男子本人酒駕，但尚有資金購置不動產，顯然不符合「義務人依其經濟狀況，無法一次完納公法上金錢給付義務者」、「因天災、事變，致義務人遭受重大財產損失，無法一次完納公法上金錢給付義務者。」之分期繳納要件，未核准分期。

男子與執行署人員討價還價2個多小時，最後承辦人向他表示，如不全額繳納，名下不動產恐遭查封，男子才終於死心，隔天立刻到監理所以信用卡一次付清，同時註銷車輛，以防日後再次被家人「借車」。

新竹分署呼籲民眾，依108年3月26日修正通過之道路交通管理處罰條例第35條第7項規定，汽機車所有人，明知汽機車駕駛人有第一項各款情形，而不予禁止駕駛者，依第一項規定之罰鍰處罰，並吊扣該汽機車牌照三個月。因此切勿將汽機車借給家人、朋友酒(毒)駕，以免遭罰。且酒駕害人害己，對於社會秩序、交通安全造成巨大危害，如酒駕者遭裁罰而不繳納罰鍰，卻坐擁高價不動產，顯然不符合社會正義，新竹分署仍可能會針對義務人名下不動產進行查封，呼籲民眾勿存僥倖心態。

►鑽縫遇「大哥的車」！外送員淚吐3萬維修費 更瞎的還在後面…

►酒醉騎士上國道飆8公里突「斷片」 自撞重傷酒測值高到嚇死人



►中年男「腰痛」帶狀皰疹惹禍 奶奶腰也痛…X光一照嚇一跳



►竹北遠百「停車場大魔王」拆牆現況曝 小老婆殺手一夜掰了

