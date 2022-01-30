鑽縫遇「大哥的車」！外送員淚吐3萬維修費　更瞎的還在後面…



▲一名外送員在網路上控訴自己遇到年前隨機犯案，3萬元敬老紅包飛了。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名外送員在臉書社團發文表示，日前騎車被一輛轎車攔阻，駕駛與乘客共3人指控他擦撞轎車，「除非能提出證據」否則要索賠6萬元維修費。騎士拿出身上的3萬元現金給對方，事後也找出監視器畫面自清，卻被對方「灰」只能退回1萬，他越想越不對，懷疑遇到隨機犯案上網求助。

外送員騎士在臉書「新竹爆料公社」還原過程，1/25的尖峰時段，當時他和其他機車一樣通過地下道經過影片中的白色轎車（第三台Uber Eat外送機車為原Po），下個路口就被白車攔下，車上三名年約20多歲的男子劈頭就指控「你撞到我的車你知道嗎？」

外送員當下比照車身傷口和機車行駛角度，認為不太可能是自己造成對方車損，「但奇怪的是對方好像鬼打牆…堅持要我負責」，騎士要求到警局調閱監視器，對方也載著他前往竹北三民派出所，但三人在派出所門口表示「有案底、無法進入」，騎士自行進派出所詢問，因剛好遇監視器死角，只好離開派出所另想辦法。

▲▼有眼尖的網友發現，第三台機車(當事人)經過前，畫面中就有陰影，懷疑刮痕早就出現了。

未料對方卻表示「這是大哥的車，怎麼樣都要先給大哥一個交代」，告知原廠估維修費5.8萬，「這是大哥的車，要先付一半」、「如果能找到證據證明車不是他撞的，大哥就會退還錢」，還簽了一張立約書，表明若在2月20日前找到證明不是騎士撞的，會退還3萬元，反之，就要付清2.8萬尾款。

事後，騎士找到影片，對方竟推託「看不清楚」，只願退回1萬元，讓他覺得「很瞎」，抱怨「既然願意退1萬給我了，那不就很明顯了，你們根本就知道不是我撞的嗎？分明是土匪來的！」、「回家過年給老人家的紅包會不會要不回來了」。

騎士的經歷也讓網友傻眼，認為「哪有人這樣處理事情，還沒報案就知道要6萬，你完全被坑，唯一只能去警察局提告詐欺」、「一看影片也知道不是你撞啊，經過的每輛機車都那麼順順的過，說要擦撞，那也不太可能那麼嚴重啊…有擦撞，騎士會頓一下或者傾斜（一看就知道是敲詐啊）…」、更有眼尖的網友發現「我看這部影片的右上角，那張白色汽車是已經有擦撞痕跡了 （大家可以在注意看看）」。

警方證實接獲報案，因外送員交出了證據，卻遭對方失聯不接電話，才決定報警，不過目前為止三名男子都未現身說明，這起擦撞事故的釐清，可能要再等等。

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